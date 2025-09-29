Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

É meia verdade que trabalhador informal teria maior crescimento da remuneração, diz Marinho

Marinho também disse haver uma "campanha" e um "preconceito" contra o trabalho CLT, em favor da pejotização e do microempreendedor individual (MEI)

Estadão Conteúdo
fonte

Luiz Marinho (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse ser "meia verdade" que a informação de que o trabalhador informal teve maior crescimento da remuneração que o empregado com carteira assinada (CLT). Ele disse que o crescimento foi em base menor e que os celetistas "levaram mais para casa", citando FGTS, férias e décimo terceiro salário.

"A taxa de crescimento foi maior para o informal, só que os salários foram menores. Então, eles cresceram, mas não superam ainda o valor do assalariado", argumentou a subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho, Paula Montagner.

Marinho também disse haver uma "campanha" e um "preconceito" contra o trabalho CLT, em favor da pejotização e do microempreendedor individual (MEI). "Chamamos atenção para isso, não cabe MEI para tudo".

Ele ainda citou o papel do Supremo Tribunal Federal (STF) nesse debate, afirmando que há risco de destruição da Previdência Social. "O ministro Gilmar Mendes - com todo respeito a ele, grande magistrado, enfim - brecou todas as ações trabalhistas no Brasil inteiro que tratam de pejotização", criticou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LUIZ MARINHO/ENTREVISTA/TRABALHO INFORMAL/CRESCIMENTO

ECONOMIA
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

trabalho

É meia verdade que trabalhador informal teria maior crescimento da remuneração, diz Marinho

Marinho também disse haver uma "campanha" e um "preconceito" contra o trabalho CLT, em favor da pejotização e do microempreendedor individual (MEI)

29.09.25 15h51

É CRIME OU NÃO?

Rasgar dinheiro é crime? Veja se notas rasgadas têm valor no Brasil

O Banco Central possui algumas recomendações para o cuidado com as cédulas

29.09.25 15h32

emprego

Saldo líquido de agosto é positivo em 147.358 vagas de trabalho, mostra Caged

É o pior resultado para o mês de agosto desde 2020, início do Novo Caged

29.09.25 14h56

ECONOMIA

Saiba quando sai a primeira parcela do 13º terceiro em 2025

Confira as datas de pagamento para trabalhadores com carteira assinada (CLT) e segurados do INSS

29.09.25 13h15

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

CONCURSOS DE EDUCAÇÃO

Brasil tem 25 concursos abertos de educação com salários de até R$ 10 mil; confira as vagas

Vagas estão distribuídas em todas as regiões do país e contemplam desde professores e técnicos até especialistas em educação, com salários que podem ultrapassar R$ 10 mil.

22.09.25 7h15

ROTA DO COMBU

Lançamento da Rota Combu nesta terça reforça turismo sustentável e cultura local na ilha de Belém

Nova rota turística integra 14 empreendimentos locais e se destaca pela promoção de experiências autênticas com foco em sustentabilidade, bioeconomia e preservação ambiental.

23.09.25 18h38

SUBIU

Gás de cozinha tem alta de 4% em Belém, dizem revendedores

Além do peso no bolso, os comerciantes do setor comentam a dificuldade em conscientizar os consumidores, que não entendem os reajustes

23.09.25 7h15

Novo Imposto de Renda

Novo projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil é aprovado no Senado

Saiba como a nova proposta de Imposto de Renda beneficia mais de 12 milhões de brasileiros, as mudanças nas faixas de cobrança e a briga política na tramitação

24.09.25 15h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda