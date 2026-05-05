Durigan diz que Master é o 'maior escândalo do nosso sistema financeiro'

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, classificou o caso do Banco Master como "bastante grave" e "o maior escândalo do nosso sistema financeiro". "As pessoas receberam, de alguma forma, por conta do FGC Fundo Garantidor de Créditos, mas o FGC foi bastante abalado, os bancos todos tiveram que ratear. No fundo, é dinheiro dos poupadores, do sistema, que está sendo utilizado para isso", disse o ministro, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na segunda-feira, 4.

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Durigan afirmou que não há como amenizar o problema causado e salientou que a responsabilidade primordial é de quem acompanhou o processo no Banco Central, da autorização do Master até as últimas aprovações de aquisição de banco, de 2019 a 2024, na gestão do presidente anterior da autoridade monetária, sem citar nominalmente Roberto Campos Neto.

"Do ponto de vista das investigações, acho que a lei tem que ser exercida, tem que ser colocada em prática com rigor no País", completou.