Dólar sobe para R$ 5,16 em meio à aversão ao risco global e chega ao maior valor desde março

O mercado de câmbio doméstico experimentou mais uma rodada de turbulência devido à crescente aversão ao risco no cenário internacional. Isso ocorreu em meio ao declínio das bolsas de valores em Nova York, ao aumento das taxas dos Treasuries e à fortificação global do dólar. Os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que superaram as expectativas, fortaleceram ainda mais a perspectiva de aumento adicional da taxa de juros pelo Federal Reserve e a manutenção de juros elevados nos EUA por um período prolongado.

O dólar começou o dia com uma trajetória ascendente e acelerou seu movimento durante a tarde, em consonância com o agravamento do ambiente global. A moeda norte-americana atingiu o patamar de R$ 5,16, alcançando uma máxima de R$ 5,1603. No encerramento do dia, o dólar à vista registrou um aumento de 1,73%, sendo cotado a R$ 5,1543. Esse valor representa o maior fechamento desde 28 de março (R$ 5,1648). Nos dois primeiros dias de outubro, o dólar já acumula uma valorização de 2,54%.

Dólar americano se fortaleceu em relação às moedas emergentes

No cenário internacional, o índice DXY ultrapassou novamente os 107.000 pontos, embora tenha sido moderado em parte pela valorização do iene durante a tarde. Algumas especulações sugeriram que essa mudança de rumo poderia estar relacionada à intervenção das autoridades japonesas, após o dólar atingir o maior nível em relação ao iene desde outubro de 2022. O dólar americano se fortaleceu em relação às moedas emergentes e às moedas de países exportadores de commodities. O real teve perdas semelhantes às do peso mexicano e do peso colombiano, que lideram os ganhos em relação ao dólar em 2023.

Bruno Perottoni, diretor de tesouraria do Braza Bank, destaca que há um movimento global de valorização do dólar, impulsionado principalmente pela escalada das taxas dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que continuam a renovar máximas. Ele observa que os dados econômicos recentes indicam uma economia aquecida e um Federal Reserve disposto a utilizar medidas de política monetária para enfrentar a situação.

O Departamento do Trabalho dos EUA divulgou o relatório Jolts, que revelou um aumento na abertura de postos de trabalho em agosto, chegando a 9,61 milhões, superando as expectativas dos analistas que estimavam 8,9 milhões. Esses dados aumentaram a cautela em relação aos próximos relatórios de emprego, como o relatório ADP de emprego privado, programado para o dia 4, e o relatório oficial de emprego (payroll) de setembro, que será divulgado na sexta-feira, 6.

Marcos Weigt, responsável pela Tesouraria do Travelex Bank, destaca que as taxas dos Treasuries já abriram em território positivo e ganharam mais força após a divulgação do relatório Jolts. Ele enfatiza a alta aversão ao risco nos mercados globais, com o dólar se fortalecendo. Weigt também menciona a possibilidade de o Federal Reserve aumentar ainda mais as taxas de juros e manter taxas elevadas por um período prolongado, o que resultou em uma curva de juros menos invertida nos EUA.