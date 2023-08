Dólar opera em alta e chega a R$4,87 após corte na Selic

O dólar opera em alta na manhã desta quinta-feira (3), um dia após a redução em 0,50% na taxa básica de juros, a Selic.

O corte na taxa foi anunciado na quarta-feira (2) após a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BC), saindo de 13,75% ao ano para 13,25% ao ano, no primeiro corte em três anos.

Às 10h20, a moeda norte-americana subia 1,53%, cotada a R$ 4,8773.

No dia anterior, o dólar teve alta de 0,31%, vendido a R$ 4,8039. Assim, até o momento, o dólar registra alta de 1,54% na semana, 1,59% no mês e recuo de 8,98% no ano.

Segundo especialistas, esse tipo de alta ocorre porque o que mais atrai os investidores estrangeiros para o Brasil são as altas taxas de juros e, com a perspectiva de que o ciclo de cortes só está começando, é comum haver uma retirada de recursos do país.

No exterior, as atenções ainda estão voltadas para saber como anda a economia dos Estados Unidos e investidores aguardam a divulgação de dados de emprego.