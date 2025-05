Dia das Mães movimenta demanda em restaurantes e atrai clientes antes do feriado

Restaurantes de Belém já possuem reservas esgotadas para o feriado do Dia das Mães e ampliam capacidade para atender a demanda. Nesse período, o sócio-proprietário de um restaurante de culinária italiana da cidade, Fabrizio Guaglianone, estima um lucro de aproximadamente 30% com a movimentação da data festiva. Alguns clientes já anteciparam as reuniões familiares no restaurante desde esta quinta-feira (8), dois dias antes da comemoração.

O proprietário do estabelecimento explica que a data costuma intensificar significativamente a demanda, por isso, ampliou a capacidade do restaurante em 25% para garantir mais consumidores no local. Esse movimento é recorrente, no último ano, por exemplo, a ampliação foi de 15%. Guaglianone decidiu apostar em mais espaço este ano após as reservas se esgotarem ainda no meio desta semana, o que aumenta sua expectativa de superar a demanda de 2024 no domingo da celebração. “A capacidade de 25% a mais vem para que a gente evite filas, evite uma demora no serviço e consiga atender mais pessoas”, explica.

A principal estratégia do empresário é o cardápio especial para o dia das mães, que inclui duas sugestões de pratos novos, criados pelo chefe do restaurante e um vinho que harmoniza com as sugestões, indicado pelo somelier do estabelecimento. As opções especiais incluem: filet ou purea escalopado ao molho roti da casa, purê aos três queijos e crispy de couve, e risoto de manga com camarões ao toque de hortelã e farofa rústica de castanha de caju.

VEJA MAIS

“Os nossos chefes fizeram os cardápios, os pratos, e os nossos sommeliers a harmonização. Sem dúvida nenhuma é um paladar diferente para esse dia das mães. A gente tem também uma atração musical, que é de uma mãe, uma artista aqui da terra e que canta aqui com a gente. E, a gente vai ter um mimo também especial para todas as mães que vierem aqui com a gente neste domingo”, reforça o proprietário.

Além da demanda na data que homenageia as mães, o Dia dos Namorados também costuma ter um bom fluxo no restaurante, segundo Fabrizio. Apesar disso, ele ainda percebe um sentimento diferente na celebração das mães. “Vejo que o sentimento das mães de virem aqui com seus filhos, de participar de um almoço, de um jantar e a gente também atende no jantar, não é só o almoço das mães. No próprio domingo a gente também tem um jantar”, ressalta.

Consumidores

Na tarde desta quinta-feira, entre as famílias que anteciparam as celebrações em alusão a data, a mãe e cirurgiã dentista Luciana Ferreira Costa explicou o significado de celebrar a data ao lado do seu primeiro filho João. O almoço foi com o filho, o marido e a sogra, mas, apesar de anteciparem o encontro, não dispensam a reunião familiar tradicional no domingo do feriado.

“Minhas expectativas são as maiores porque ano passado o João tinha acabado de fazer um mês quando foi o Dia das Mães, então a gente fez uma comemoração entre eu, o meu marido e ele em casa, porque ele era muito bebezinho e a gente não gostava de receber ainda as pessoas por conta dele ser muito novinho. Esse ano a gente está aproveitando, hoje inclusive a gente está saindo para comemorar, e domingo a gente já vai fazer uma comemoração reunindo com as familiares”, explica Costa.

À medida que ele cresce e a interação entre os dois aumenta, o sentimento ganha mais força e experiências como o Dia das Mães se tornam mais especiais. Ela deixa claro que a nova fase do filho, que completa um ano e um mês nesta quinta-feira, é, antes de qualquer desafio, a realização de um sonho muito aguardado. Por isso, o próximo domingo ganha um tom diferente do ano anterior, quando ele ainda era bem novo para receber tantas visitas em uma celebração maior.

“O João está naquela fase que ele está aprendendo a andar, ele está numa fase muito gostosa de interação, então assim, é muito bacana, é uma rotina completamente nova, a gente vai se adaptando. Ser mãe é algo que eu sempre sonhei, então eu estou vivendo realmente um sonho. Eu me programei para ter ele, é um filho que foi muito desejado, então eu estou muito feliz, realmente estou muito realizada com essa nova fase que estou vivendo”, ressalta.