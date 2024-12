Dólar opera em alta e chega a R$ 6,17 nesta terça-feira (17.12)

Operando em alta nesta terça-feira (17.12), o dólar chegou a bater R$ 6,1736 - máxima registrada no dia até o momento. Houve uma intervenção do Banco Central para reduzir a pressão do dólar sobre o real, o que fez com que a moeda norte-americana desacelerasse um pouco por volta das 9h40, mas o movimento de forte alta retomou em seguida. Às 10h20, o dólar estava cotado a R$ 6,1522, o que representa um aumento de 0,95% na comparação com a segunda-feira.

Motivo de preocupação do mercado financeiro, o atual cenário fiscal do país é um dos fatores que influencia na alta. A valorização da moeda estrangeira nesta terça ocorre após a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BC) que buscou avaliar a disparada do dólar nas últimas semanas.

Na semana passada, o Copom elevou a Selic, taxa básica de juros, em 1 ponto percentual, a 12,25% ao ano. Há a expectativa de que outras altas dessa mesma magnitude aconteçam nos primeiros meses de 2025, o que levaria a taxa Selic a um patamar de 14,25% ao ano.