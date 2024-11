Dólar atinge maior valor nominal da história após rumores sobre isenção do IR

O dólar disparou nesta quarta-feira (27) e alcançou o maior valor nominal já registrado no Brasil: R$ 5,9124. A cotação superou o recorde anterior de R$ 5,9007, alcançado em maio de 2020, durante o auge da pandemia de Covid-19.

A forte valorização da moeda americana ocorreu após a divulgação de informações de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pretende anunciar, a partir de 2026, a isenção do Imposto de Renda (IR) para trabalhadores com renda mensal de até R$ 5 mil. A medida atende a uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

VEJA MAIS

No entanto, a notícia desagradou o mercado financeiro, que aguardava, há semanas, detalhes sobre um plano do governo federal para reduzir os gastos públicos. O corte de despesas é visto como essencial para atingir a meta de zerar o déficit público já em 2024, compromisso assumido pelo governo.

A falta de sinalizações concretas sobre o ajuste fiscal gerou incertezas e contribuiu para a pressão no câmbio, levando o dólar a atingir o novo recorde nominal.