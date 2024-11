Dólar acima de R$6? Erro em plataforma do Google confunde após vitória de Trump

Horas após ter sido decretada a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos EUA, na manhã desta quarta-feira (6), um erro na plataforma Google começou a indicar sucessivos aumentos na cotação do dólar americano, chegando a marca de R$6,19, um aumento de quase 8%. Porém, na realidade o aumento foi de 2%, com a moeda americana valendo R$ R$ 5,862.

O exponencial aumento teve como pano de fundo a vitória de Trump na eleição presidencial, se tornando um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, como o X (antigo Twitter). Os usuários chegaram a chamar a atenção para o fato da moeda norte-americana estar acima do euro.

No entanto, o valor máximo atingido pelo dólar foi R$ R$ 5,862, alta de 2%, impulsionada pelas projeções econômicas causadas pelo o que o mercado financeiro mundial espera da presidência de Donald Trump, em 2025. O recorde do dólar no Brasil foi de R$ 5,97, registrado em 2020, durante o pico da pandemia do Covid-19.

O que disse a Google?

A plataforma Google informou que recursos da Busca, como o câmbio de moeda, são baseados em dados de terceiros. "Em caso de imprecisões, nós removemos as informações da Busca e trabalhamos com o provedor dos dados para ajustá-las o mais breve possível. Mais informações sobre nossas fontes de dados podem ser encontradas", afirmou o Google em nota.

Quem pesquisou o valor do dólar no Google na manhã desta quinta-feira (7) não encontrava mais o painel com a cotação em tempo real da moeda.

*Lucas Quirino (estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)