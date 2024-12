Dólar à venda por R$ 6,39: Alta da moeda movimenta casas de câmbio em Belém

As casas de câmbio de Belém registraram uma semana de forte oscilação no preço do dólar, com a moeda sendo vendida por até R$ 6,39 em agências da capital. A alta tem afetado o movimento de consumidores e viajantes que planejam compras e viagens internacionais. O Grupo Liberal conversou, nesta quinta (19/12), com duas agências que vendem e compram a moeda norte-americana para saber preços e perspectivas para os próximos meses.

De acordo com Carlos Gonçalves, empresário à frente de uma agência de câmbio localizada na Avenida Presidente Vargas, o dólar foi cotado a R$ 6,39 na venda e a R$ 5,49 na compra sem incidência de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Ele explica que, devido à alta volatilidade, é essencial monitorar as cotações em tempo real.

“Essa oscilação impacta diretamente o planejamento de quem tem viagens internacionais agendadas. Muitos reconsideram seus planos, especialmente com o aumento expressivo nos custos de pacotes e tarifas em moeda estrangeira”, destaca Carlos.

Uma agência de câmbio no bairro de Nazaré confirma o aumento do movimento, mesmo com os preços elevados. “Nesse mês de dezembro, estamos com uma média alta em relação a compra e venda de moeda estrangeira, pois a mudança do preço do dólar influenciou o movimento dos belenenses”, afirmou.

Nessa casa de câmbio, o dólar está sendo vendido a R$ 6,39, e a compra ocorre a R$ 5,40. O funcionário da agência, que preferiu não se identificar, ressalta que o crescimento da procura pela moeda estrangeira em dezembro reflete a necessidade de compra antes que os preços aumentem ainda mais, especialmente em meio à temporada de viagens de fim de ano.

Ele também destacou que o aumento recente do preço do dólar pode ter impacto significativo nas perspectivas econômicas no futuro. “O aumento do preço do dólar tem o potencial de afetar tanto o curto quanto o médio prazo, alterando as expectativas de crescimento econômico, inflação e juros”, disse.

Segundo o funcionário, a magnitude dessas mudanças dependerá da continuidade da alta da moeda e das ações políticas e econômicas tomadas pelo governo e pelo Banco Central.

Para os próximos meses, o proprietário da agência de câmbio da Avenida Presidente Vargas orienta que os consumidores planejem as transações com antecedência, observando condições como a isenção de IOF e variações horárias nas cotações.

"A compra parcelada e estratégias de câmbio programadas podem ajudar a reduzir o impacto do câmbio elevado em momentos críticos", indica Carlos Gonçalves, ressaltando que o monitoramento contínuo da moeda será essencial em um cenário de incertezas.