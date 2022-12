Dieese-PA aponta alta em quase todos os produtos da ceia natalina

Estudo divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA), nesta quarta-feira (21), mostra que os itens que compõem a ceia natalina apresentam, neste ano, uma alta expressiva dos preços, em relação ao ano passado. Em grande parte, os reajustes inclusive ultrapassam a inflação acumulada no período, estimada em torno de 6%. As frutas natalinas são algumas das maiores vilãs, como é o caso do melão amarelo, com o quilo custando, em média, R$ 5,65, uma alta de 50,67% em relação a 2021. O quilo das passas escuras sem semente está saindo a R$ 26,43 em média, uma alta de 27,5% e o quilo da maçã argentina é encontrado, na média, a R$ 15,96, uma alta de 12,55%.

Com relação às proteínas que normalmente fazem parte da ceia, um dos destaques é o tradicional peru, que também está bem mais caro neste ano. O quilo do produto, dependendo da marca, pode ser encontrado de R$ 23 a R$ 24, quando, no ano passado, a média variava de R$ 21 a R$ 22, a depender do local de compra. Mesma situação do quilo do chester, que, em 2021, poderia ser encontrado a R$ 21 e, atualmente, ultrapassa os R$ 23.

Outros produtos bastante utilizados nesse período e que tiveram altas importantes são a garrafa de 500 ml de uma determinada marca de azeite de oliva, com reajuste de quase 21% em comparação ao mesmo período do ano passado, saindo de R$ 24,6 para R$ 29; a farinha de mandioca (para a tradicional farofa), a cebola e batata lavada. Os reajustes de preços destes produtos também ultrapassaram a inflação dos últimos doze meses.

Ainda de acordo com o Dieese-PA, os recursos do décimo terceiro salário, nas duas parcelas, estão injetando na economia paraense cerca de R$ 5 bilhões, o que, de toda forma, deve ajudar com as compras para a ceia natalina. “Realmente, muitos produtos estão mais caros, o que, inclusive, está refletindo na venda. Apenas hoje (quarta-feira), estamos conseguindo ver um pouco mais de movimento nas lojas, mas a gente acredita também que isso se dá em função da segunda parcela do décimo terceiro só ter saído nesta terça, dia 20. Até então, o movimento estava tímido, mas isso também é normal do brasileiro, deixar as compras para a última hora. Então, realmente, estamos vendo um reajuste, sobretudo nos produtos importados, como é o caso de algumas frutas, como nozes e castanha portuguesa. Outro produto que encareceu muito foi a uva, que é muito consumida no Natal, e que teve problemas com a produção, que é nacional. Muito da colheita vem do sul do país e lá os Estados estão sofrendo com chuvas e outras intempéries, então, isso realmente afeta a oferta do produto e, consequentemente o preço”, explicou o presidente da Associação Paraense de Supermercados (Aspas), Jorge Portugal.

Para Jorge, no entanto, alguns outros itens da ceia, como é o caso do peru e chester não tiveram altas tão significativas. “A própria indústria, os frigoríficos, fizeram uma ação em nível nacional, para que conseguíssemos comercializar esses produtos quase pelo mesmo preço do ano passado, então, eles podem ser encontrados por valores não tão elevados”, frisou.

A dona de casa Rúbia Lemos, 45 anos, no entanto, disse que vai precisar improvisar neste ano. “Estou pensando em levar outro tipo de carne, como a de porco, ou mesmo frango, pois o peru está caro e o bacalhau não dá nem pra cogitar”, disse à reportagem, enquanto fazia pesquisas em um supermercado de Belém.