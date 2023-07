Desenrola Brasil: negociações no Pará já ultrapassam 33,5 mil, diz Serasa

Mais de 33,5 mil negociações foram feitas pela plataforma “Limpa Nome” da Serasa dentro do programa Desenrola Brasil, do governo federal, no período de 17 a 23 deste mês. O número representa uma alta de 57,95% em relação à terceira semana de junho, entre os dias 19 e 25, quando a iniciativa ainda não estava em vigor. Quanto aos descontos totais, o valor soma R$ 72,7 milhões no Estado, crescimento de 100% na comparação entre os dois intervalos. Os dados são da própria Serasa e foram divulgados nesta terça-feira (25).

De acordo com o órgão, a plataforma foi escolhida por algumas das principais instituições financeiras do país como canal parceiro para negociação de parte das dívidas disponibilizadas no contexto da faixa 2 do programa do governo federal. A Serasa registrou um aumento de 70% na regularização de contas nos primeiros sete dias da iniciativa governamental, na comparação com o mesmo período de maio, e de 61% em relação a junho.

A nível nacional, entre 17 e 24 de julho, a plataforma Serasa Limpa Nome intermediou a negociação de 1.198.147 de dívidas, embora nem todas sejam bancárias, como prevê a faixa 2 do programa. “Percebemos que o debate nacional sobre o endividamento aumentou o interesse do brasileiro em regularizar sua vida financeira de um modo geral”, explicou o diretor Matheus Moura.

O fato do número de negociações pela internet ter crescido tem a ver com as mudanças de hábitos provocadas pela pandemia da covid-19, quando, segundo Moura, muitas pessoas receberam auxílios do governo por aplicativo e “iniciaram a jornada de negociar digitalmente”. Isso, de acordo com ele, traz benefícios, mas riscos, já que existem fraudadores querendo aplicar golpes.

Dados

A demanda maior também se explica pelas oportunidades geradas pelo próprio Desenrola Brasil, já que as instituições financeiras, credoras da faixa 2 do programa, aumentaram os percentuais de descontos. Somente nas negociações com bancos realizadas via aplicativo ou site da Serasa, o volume total de descontos chegou a R$ 973,9 milhões, 97% superior ao mesmo período de junho. “Esse volume de descontos comprova como o momento é favorável para quem pretende negociar suas dívidas e retomar acesso ao crédito”, destaca a gerente da plataforma Limpa Nome, Aline Maciel.

Durante coletiva de imprensa realizada virtualmente nesta terça-feira, o órgão ainda divulgou dados de inadimplência no Brasil. Foi registrada a primeira queda no número de inadimplentes em 2023, passando de 71,9 milhões em maio para 71,4 milhões em junho. Ter um alto percentual de pessoas endividadas, de acordo com o diretor da Serasa, afeta a empresa, que está deixando de receber, e a vida do trabalhador. “Por algum motivo - perdeu a renda, perdeu o emprego, teve um imprevisto, há uma situação de falta de educação financeira - ele perdeu o acesso a crédito”.

As principais dívidas dos brasileiros inadimplentes são com bancos e cartões, somando 31,10% em junho, seguido de utilities (22,10%), financeiras (15,20%), varejo (11,40%), serviços (10,60%), telefonia (4,80%), outros (3,10%) e securitizadoras (1,70%).