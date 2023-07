Novo programa para negociação de dívidas sem limite de dívida e renda começa nesta segunda-feira

Os endividados brasileiros terão mais um programa para poder renegociar suas dívidas. A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) inicia nesta segunda-feira, dia 24, o "Renegocia!", um mutirão para a negociação de dívida. O programa seguirá até o dia 11 de agosto. Qualquer brasileiro pode participar do "Renegocia!."

A renegociação dívidas poderá ser feita com instituições financeiras, empresas de telefonia, água, energia elétrica, e outros. O programa abrangerá a população da categoria considerada superendividada, ou seja, dívidas que ultrapassam a capacidade de pagamento.

Diferentemente do "Desenrola", programa também lançado pelo Governo Federal, o novo programa "Renegocia!" permite a negociação de dívidas bancárias e não bancárias, não há restrição de valor da dívida nem de renda pessoal, e haverá acompanhamento pelos órgãos de defesa.

Para participar do "Renegocia!", o cliente deverá procurar os órgãos de defesa do consumidor, como Procons, Ministério Público e Defensoria Pública, mais próximos. Também é possível participar do programa pelo portal consumidor.gov.br.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que aqueles que aderirem ao programa podem conseguir uma condição mais favorável para o pagamento da dívida e possíveis descontos.

Os interessados devem levar um documento pessoal e o contrato da dívida. Também é possível apresentar faturas e comprovante de pagamentos.

O "Desenrola" permite a negociação dívidas de até R$ 5 mil e a renda do consumidor não pode ultrapassar R$ 20 mil. Também são permitidas apenas dívidas bancárias, e as instituições financeiras farão contato com o consumidor.