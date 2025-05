Desemprego cresce em 12 das 27 Unidades da Federação no 1º trimestre, diz IBGE

A taxa de desemprego cresceu de forma estatisticamente significativa em 12 das 27 unidades da Federação na passagem do quarto trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 16.

Na média nacional, a taxa de desemprego subiu de 6,2% no quarto trimestre de 2024 para 7,0% no primeiro trimestre de 2025. Em São Paulo, a taxa de desemprego passou de 5,9% para 6,2% no período.

No primeiro trimestre de 2025, as maiores taxas de desocupação foram as de Pernambuco (11,6%), Bahia (10,9%) e Piauí (10,2%), enquanto as menores ocorreram em Santa Catarina (3,0%), Rondônia (3,1%) e Mato Grosso (3,5%).