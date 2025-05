Descontos do INSS: Pará terá atendimento presencial em agências dos Correios

A partir de 30 de maio, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Pará e em todo o Brasil poderão consultar, contestar e acompanhar a análise de descontos indevidos diretamente nas agências dos Correios. O serviço estará disponível em mais de 4.700 unidades próprias da estatal, como parte de uma parceria firmada entre o INSS e os Correios.

O anúncio foi feito na quinta-feira (22), durante entrevista coletiva no Ministério da Previdência, em Brasília, com a participação do ministro Wolney Queiroz, da presidente dos Correios, Juliana Picoli Agatte, e do presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior.

Com a iniciativa, amplia-se a rede de atendimento presencial aos beneficiários, especialmente em locais onde o INSS não possui unidades próprias. A ação visa facilitar o acesso ao serviço, promover a inclusão social e oferecer um atendimento humanizado e seguro.

Para localidades ainda não contempladas com agências habilitadas, estão previstas ações itinerantes e mutirões de atendimento, com o objetivo de garantir que o serviço alcance todos os beneficiários do INSS no país.

A lista completa das unidades que oferecem o serviço está disponível no site oficial dos Correios.

Serviço gratuito e prioritário

O atendimento será realizado exclusivamente em unidades próprias dos Correios, com profissionais capacitados, seguindo protocolos de segurança e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A estatal assegura que todas as informações dos beneficiários serão tratadas com confidencialidade e rastreabilidade.

Nas agências habilitadas, os beneficiários poderão consultar se há descontos associados aos seus benefícios, contestar valores não autorizados, confirmar autorizações, acompanhar o resultado das contestações, analisar documentos enviados por associações e receber orientações, com protocolo de atendimento.

O serviço é gratuito e será prestado por equipes treinadas, com prioridade garantida a aposentados e pensionistas, nas agências que possuem sistema de gestão de filas ou guichês exclusivos.

Correios reforçam papel social

De acordo com a direção dos Correios, a presença da empresa em todos os municípios brasileiros permite oferecer suporte presencial, especialmente a idosos e pessoas com dificuldade de acesso às plataformas digitais.

“Essa parceria reforça a vocação social dos Correios, que, com sua capilaridade e expertise únicas, são uma empresa pública a serviço da população, com disposição e capacidade para oferecer soluções que facilitem a vida das pessoas”, afirmou o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos.

O presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, destacou que a medida busca garantir que nenhum cidadão fique sem acesso ao direito de contestar descontos indevidos. “Estamos ampliando o acesso, reduzindo barreiras e oferecendo um caminho mais direto para resolver esse tipo de problema”, afirmou.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia