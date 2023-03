Derrocamento do Pedral do Lourenço: MPF recomenda que Ibama suspenda licença prévia para obra

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou, nesta quinta-feira (9), que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) suspenda a licença prévia das obras de remoção ou destruição de pedras submersas – o chamado derrocamento ou derrocagem – de um trecho no Rio Tocantins conhecido como Pedral do Lourenço, além da retirada de bancos de areia no curso do rio. Para o MPF, a medida é necessária até a resolução de determinadas irregularidades, inclusive algumas classificadas como graves pelo próprio Ibama.

De acorDo com o órgão, estudos de impactos ambientais apresentados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) têm uma série de omissões e de insuficiência de dados. Os estudos apresentados, por exemplo, não apontam todas as comunidades ribeirinhas que serão impactadas. O MPF alega que também foi constatada a insuficiência ou ausência de coleta de várias espécies de peixes presentes na área afetada e não há um plano de contingência em caso de mudança extrema de qualidade da água, entre diversos outros problemas.

A obra tem como objetivo o aumento daem períodos de seca. No final do ano passado, a licença prévia foi concedida pelo Ibama ao

Na recomendação, o MPF pediu a suspensão até que as seguintes medidas sejam atendidas: