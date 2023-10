Custos das companhias aéreas aumentarão em R$ 11 bi com reforma tributária, diz CEO da Latam

Caso a reforma tributária em discussão no Congresso seja aprovada, os custos das companhias aéreas vão aumentar em R$ 11 bilhões por ano, com pagamento de impostos. É o que afirma o CEO da Latam, Jerome Cadier, em entrevista ao portal Poder 360. Esse valor estimado se referente à diferença de pagamento de impostos caso as vendas de passagens fiquem no patamar atual.

Segundo Cadier, os 27% de alíquota esperada do IVA sobre as passagens aéreas representaria aumento de até 286% em relação à soma das alíquotas atuais de impostos, de 7% a 9%.

O CEO da Latam afirma também que as possíveis compensações que o governo argumenta ter na reforma não mitigariam essa elevação de custos.

“Não estamos pleiteando redução de carga tributária, mas precisamos evitar tributar ainda mais a aviação brasileira”, declarou.