Crianças de 2 a 12 anos deixam de ter descontos em passagens aéreas da Gol e Azul

Crianças com idades de 2 a 12 anos não terão mais desconto nas passagens aéreas das companhias Azul e Gol. A medida anunciada nesta mês de setembro já está valendo. Antes da mudança, crianças nessa faixa etária pagavam 25% a menos nas passagens aéreas da Azul e 20% a menos nos bilhetes da Gol.

Latam, Avianca e VoePass ainda não se manifestaram sobre suas políticas tarifárias para crianças.

Descontos

Foram mantidas, na Azul e na Gol, as vantagens para crianças de 0 a 2 anos. Nas duas companhias, o embarque é gratuito em voos nacionais para crianças com até 2 anos incompletos, mas elas devem viajar somente no colo do responsável.

Já nos voos internacionais, há uma cobrança equivalente a 10% da tarifa do adulto, para embarque de crianças de até 2 anos incompletos.