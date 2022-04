Curso gratuito de panificação é ofertado para moradores de Castanhal; veja como se inscrever

Estão abertas, até o dia 20 de abril, as inscrições para o curso gratuito de técnicas em panificação destinado a moradores do município de Castanhal, no nordeste paraense. A ação é ofertada pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). São 20 vagas disponibilizadas.

As inscrições podem ser feitas das 8h às 12h, e das 13h às 17h, no escritório local da Cosanpa em Castanhal, na avenida Presidente Vargas, nº 2.318, e na ONG Castelo dos Sonhos, na Rua Mereglina, nº 20, bairro Jaderlândia.

O curso ocorrerá entre os dias 28 a 30 de abril, na ONG Castelo dos Sonhos, das 8h às 12h, e das 13h às 17h. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar no ato de inscrição originais e cópias do RG, CPF e comprovante de residência.

Os cursos são gratuitos e oferecidos pelo setor de Programas Sociais da Cosanpa, responsável por ações educativas, informativas e sociais nos municípios onde há obras da Companhia em andamento.

Obras

A Cosanpa executa em Castanhal obras de ampliação do sistema de abastecimento de água, que incluem a construção de cinco novas estações de tratamento de água (ETA) para melhorar o fornecimento de água aos moradores.

O investimento totaliza R$ 105 milhões, em benefício de 65 mil moradores de diversos bairros, entre os quais, Jaderlândia, Imperador, Caiçara, Estrela, Cristo Redentor, Usina, Comandante Assis, Santa Catarina e Cohab. Em janeiro passado, a Cosanpa entregou o primeiro dos cinco novos setores de abastecimento. O setor Jaderlândia já está em funcionamento.