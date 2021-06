Crédito Empodera beneficia 300 empreendedoras

Mais de 300 contratações já foram feitas por meio do crédito "Empodera", do Banco do Estado do Pará (Banpará), que incentiva a independência financeira e a criação ou expansão de negócios liderados por mulheres dentro dos territórios acolhidos pelo programa TerPaz. No total, o investimento já soma R$ 700 mil, destinado a empreendedoras em situação de vulnerabilidade, do setor formal e informal, com atividade econômica própria, nos bairros do Guamá, Jurunas, Terra Firme, Bengui, Cabanagem, Icuí-Guajará e Nova União.

Segundo o gerente de microcrédito do Banpará, Tales Viana, a linha de crédito vem dinamizando a economia dos bairros em um momento de desafios extras para o empreendedorismo feminino. “Um estudo do Global Entrepreneurship Monitor e Sebrae revelou que, apesar de haver um equilíbrio na proporção de gênero entre negócios iniciais no Brasil, as mulheres aparecem liderando em menor porcentagem os empreendimentos estabelecidos. Na luta para reduzir essa desigualdade, o Banpará vem orientando diariamente as mulheres que possuem seu negócio e as que sonham em ter algo próprio, obtendo melhores estruturas com condições especiais, para fortalecer e incentivar seu empoderamento".

A Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) atua na articulação do programa, junto ao Banpará. A diretora-geral do órgão e coordenadora das Redes Locais, Juliana Barroso, afirma que os territórios do TerPaz são áreas onde o empreendedorismo de subsistência tem uma grande potencialidade. “Percebemos que a maioria que está tendo acesso a esse crédito são mulheres chefes de família e mãe solo. O crédito permite a construção de independência financeira e o empoderamento feminino, que incide diretamente no projeto de vida, proporcionando de fato uma transformação destas mulheres”, pontua.

O acesso à linha de crédito “Empodera” ocorre em meio às ações do TerPaz, com a participação do Banpará, ou por indicação de alguém que já teve acesso ao benefício. Ter o nome inscrito em instituições ligadas à proteção do crédito, como o Serasa, por exemplo, não é impeditivo para a busca pelo benefício. No entanto, restrições bancárias impedem a participação no Empodera.