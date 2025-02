Creches para cães em Belém: conheça o serviço e como funciona

As creches para cães oferecem vários cuidados aos pets. Em Belém, esses locais estão sendo cada vez mais procurados, principalmente por tutores que precisam trabalhar e não podem deixar o animalzinho sozinho em casa.

Em funcionamento há seis anos no bairro da Cremação, a creche dos empresários Verena Araz e Diomédio Araz nasceu da necessidade observada no próprio cachorro. “Tudo começou com o nosso golden, que hoje tem 12 anos de idade. Quando ele chegou à nossa família, percebemos que ele precisava de socialização, de um espaço para gastar energia e um ambiente seguro para receber cuidados específicos. Como esse serviço não existia em Belém, decidimos trazer esse modelo de negócio para cá”, explica Verena.

A socialização com outros cães ajuda no desenvolvimento canino (Igor Mota / O Liberal)

No bairro do Guamá, a empresária Fernanda Carneiro, que também administra uma creche canina, destaca que o serviço tem um impacto positivo no desenvolvimento dos animais. “A socialização é algo que melhora muito no cãozinho, principalmente nos tímidos, e auxilia aqueles que têm problemas de ansiedade por separação ”.

Planos e funcionamento

As creches caninas costumam oferecer diferentes pacotes de atendimento, com planos mensais e diárias avulsas. Na unidade de Verena, por exemplo, o valor da diária da creche é de R$ 80, enquanto a hospedagem custa R$ 90 por dia. O serviço de creche funciona de segunda a sábado, enquanto o hotel para cães atende de domingo a domingo.

Já na creche de Fernanda, a aula avulsa custa R$ 80 e os pacotes são a partir de R$ 300. O serviço de daycare, como também é conhecida a creche, funciona de segunda a sábado, das 9h às 17h.

Serviço oferece mais do que lazer

Além do espaço para brincadeiras e socialização, as creches oferecem uma rotina estruturada, que inclui exercícios físicos, comandos básicos de adestramento e até mesmo atividades como farejamento e natação. A prática de atividades físicas, segundo Fernanda, contribui para a saúde mental e física dos cães. “Os exercícios ajudam a prevenir doenças como obesidade e compulsão por estresse”.

A natação está entre as atividades feitas na creche de Verena e Diomédio (Igor Mota / O Liberal) A natação está entre as atividades feitas na creche de Verena e Diomédio (Igor Mota / O Liberal)

A empresária Verena e Diomédio Araz acrescentam que os cães também passam por um acompanhamento cuidadoso da equipe. “Temos um protocolo para o ingresso dos cães na creche, que inclui avaliação comportamental e exames de saúde. Nosso objetivo é garantir um ambiente seguro para todos. Além disso, nossa equipe, formada por veterinários e monitores, observa detalhes como postura, pelagem e comportamento dos cães para garantir seu bem-estar”, ressaltam.

Experiência dos tutores

Para os tutores, contar com um espaço seguro e confiável para deixar seus pets faz toda a diferença. Elisandra Morais, que leva seus dois cães, Luke e Leia, à creche desde filhotes, destaca os benefícios que o serviço proporciona. “O pet aprende adestramento básico como por exemplo “fica, senta, deita”, aprende a não puxar a guia durante os passeios, tem aulas básicas de agility, de farejamento, além de natação, que particularmente a raça dos meus cachorros amam”.