Cotação do dólar hoje: qual valor do dólar nesta sexta-feira (30/05)?

O dólar iniciou esta sexta-feira (30) cotado a R$ 5,68 para compra, R$ 5,68 para venda e R$ 5,85 para turismo. A moeda havia iniciado a quinta-feira (29) cotada a R$ 5,67 para compra, R$ 5,67 para venda e R$ 5,91 para turismo

O que aconteceu com o dólar hoje?

A economia americana demonstra sinais de estabilidade, conforme indicam os dados do PIB e dos pedidos de auxílio-desemprego. Com isso, economistas acreditam que o Fed poderá manter a política monetária inalterada por mais tempo. Porém, permanece a preocupação com a questão fiscal.

O mercado também reagiu positivamente a uma decisão judicial recente, embora o risco de novas tarifas ainda exista. Nesta quinta-feira (29), o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA (CIT) bloqueou a maior parte das tarifas comerciais impostas pelo ex-presidente Donald Trump. Essa reversão pode ampliar o déficit federal, e Trump pode antecipar a imposição de novas tarifas. No entanto, a decisão foi suspensa temporariamente por um tribunal federal de apelações, que ainda avalia uma solução definitiva. Por enquanto, resta apenas aguardar.

A guerra comercial provocada pelas tarifas tem gerado instabilidade nos mercados e alimentado preocupações com inflação, elevação de preços e desemprego. No Brasil, líderes da Câmara se reuniram para decidir sobre a revogação do decreto do IOF, o que, se confirmado, pode complicar ainda mais a situação fiscal.

VEJA MAIS

Onde comprar dólar em Belém?

Comprar dólar em espécie em Belém é uma missão que passa pela busca às casas de câmbio ou bancos. Mas, atenção com as taxas. Elas variam bastante entre uma instituição e outra. Portanto, a pesquisa segue sendo fundamental para fazer uma boa compra de dólar.

A forma mais prática para encontrar uma instituição autorizada mais próxima de você é pelo aplicativo Câmbio Legal, que funciona para Android e para iOS. A ferramenta foi desenvolvida pelo Banco Central do Brasil e também abre possibilidade para que o usuário consulte o VET (Valor Efetivo Total) cobrado em cada operação.

Existe uma recomendação do Banco Central para que se evite a utilização do mercado paralelo, porque não há garantia de que a moeda estrangeira é, de fato, autêntica ou é dólar falsificado.

Dólar com IOF

Enquanto as instituições financeiras praticam suas próprias taxas, o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) é sempre o mesmo valor de 1,1%.

Dólar para Real: como fazer câmbio

Existem várias ferramentas que se propõem a fazer a conversão, no entanto, a mais indicada é a do próprio Banco Central do Brasil, que pode ser acessada pela web.

O que define quantos reais são precisos para comprar um dólar é a relação entre as economias dos países. Esta conta leva em consideração alguns fatores básicos, como: turismo internacional, taxa de juros e mudanças políticas e crises no país.

Quais são os tipos do dólar?

O dólar é comercializado em três modalidades básicas no Brasil:

Dólar comercial: um dos tipos que mais oscila durante o dia, o dólar comercial é usado em transações na bolsa de valores no que diz respeito a importações e exportações.

um dos tipos que mais oscila durante o dia, o dólar comercial é usado em transações na bolsa de valores no que diz respeito a importações e exportações. Dólar turismo: muito comum entre os 'mochileiros', o dólar turismo é aquele usado por quem vai viajar e se depara com a necessidade de comprar ou vender a moeda. O preço é mais alto porque é direcionado apenas a Pessoas Físicas (CPF).

muito comum entre os 'mochileiros', o dólar turismo é aquele usado por quem vai viajar e se depara com a necessidade de comprar ou vender a moeda. O preço é mais alto porque é direcionado apenas a Pessoas Físicas (CPF). Dólar paralelo: considerado ilegal atualmente, o dólar paralelo já teve seu período na legalidade, especialmente na década de 90, quando foi criado sob a alegação de comercializar dólar a um valor abaixo do de turismo.