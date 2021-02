Cota única com desconto de 10% no IPTU vai até o dia 10 de fevereiro

Os proprietários de imóveis que compõem o 1° e 2° lote de impressões do carnê de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial (IPTU) deste ano, tem até o dia 10 de fevereiro para efetuar o pagamento da cota única ou parcelada do tributo.

Aqueles contribuintes que não receberem o carnê pelos Correios até o próximo dia 8, devem solicitar a segunda via, de forma gratuita, por meio do site da Secretaria de Finanças de Belém (Sefin), no endereço www.belem.pa.gov.br/sefin.

Também é possível fazer a solicitação do carnê na Central Fiscal de Atendimento ao Contribuinte, localizada na Praça das Mercês com a rua Gaspar Viana, ou nos postos de atendimento localizados no Shopping Pátio Belém, no Parque Shopping e nas agências distritais de Icoaraci e de Mosqueiro.

O pagamento do IPTU poderá ser feito em cota única ou parcelado em até dez vezes até o dia 10 de fevereiro, quando terá 10% de desconto. Quem deixar para efetuar a quitação do tributo até 10 de março, terá 7% de abatimento, também em cota única.

Até a terça-feira (2), 12.833 contribuintes já haviam regularizado o pagamento do IPTU/Taxas 2021 na Sefin. Desse quantitativo, 11.158 contribuintes efetuaram o pagamento do tributo em cota única (com desconto de 10%) e 1.675 contribuintes optaram por iniciar o pagamento de forma parcelada.