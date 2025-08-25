Cosanpa amplia campanha de negociação de débitos para quatro cidades do Pará
Clientes podem aproveitar descontos e condições especiais para regularizar contas de água e esgoto
A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) iniciou nesta segunda-feira (25) mais uma fase da campanha “Conta com a Cosanpa”, com atendimentos na Vila do Apeú, em Castanhal, e nos municípios de Augusto Corrêa, Tracuateua e Conceição do Araguaia. A iniciativa itinerante tem como finalidade incentivar a quitação de débitos, oferecendo descontos e diferentes opções de pagamento.
Na Vila do Apeú, os atendimentos ocorrem até sábado (30), na unidade da Cosanpa localizada na travessa Holanda. Já entre 1º e 13 de setembro, a companhia estará simultaneamente em Augusto Corrêa, Tracuateua e Conceição do Araguaia, disponibilizando condições especiais, como descontos de até 90% sobre o valor da conta, isenção de juros e multas, além de abatimento de 40% para pagamentos à vista.
“Organizamos a logística de atendimento para estar em três cidades ao mesmo tempo nesta primeira quinzena de setembro. É uma oportunidade para os clientes quitarem débitos com descontos e evitar que a inadimplência se desdobre para órgãos de proteção ao crédito, o que pode dificultar acesso a financiamentos e serviços”, explica Robson Querino, coordenador da campanha.
Serviço
Vila do Apeú (Castanhal)
Local: Travessa Holanda Pessoa s/n – Setor Cosanpa
Horário: 8h às 12h / 13h às 17h
Augusto Corrêa
Local: Loja de Atendimento Cosanpa – Rua Domingos Cardoso, nº 512
Horário: 8h às 12h / 13h às 17h
Tracuateua
Local: Loja de Atendimento Cosanpa – Av. São Sebastião, nº 102
Horário: 8h às 12h / 13h às 17h
Conceição do Araguaia
Local: Loja de Atendimento Cosanpa – Av. Magalhães Barata, nº 2000
Horário: 8h às 12h / 13h às 17h
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
