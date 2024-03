Correios anunciam reajuste de tarifas para serviços postais a partir de abril; veja como fica

A partir do dia 3 de abril, os serviços postais oferecidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos terão aumento de 4,39%, conforme a correção da inflação baseada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2023. A medida foi oficializada por meio de uma portaria do Ministério das Comunicações publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (25).

O reajuste afetará diversas modalidades de envio, como cartas e cartões postais nacionais. Por exemplo, a tarifa para envio de cartas de até 20 gramas subirá de R$ 2,45 para R$ 2,55, enquanto o valor máximo para cartas de 450g a 500g passará de R$ 13,35 para R$ 13,80. O franqueamento autorizado de cartas simples também terá ajustes, variando de R$ 2,27 a R$ 12,17, dependendo do peso.

No caso do telegrama nacional, os valores serão diferenciados de acordo com a modalidade escolhida. O envio via internet custará R$ 10,74, por telefone será R$ 12,96 e a contratação pré-paga nas agências terá o custo de R$ 15,56. Para envios internacionais, os preços serão divididos em cinco grupos de países, variando de R$ 4,30 a R$ 239,60, conforme o peso e a região de destino.

Para detalhes sobre envios de malotes com grandes volumes, é necessário consultar a tabela disponível no site dos Correios.