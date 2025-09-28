Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

COP 30 pode marcar virada histórica da bioeconomia paraense

Pequenos negócios já mostram como esse caminho é possível

Madson Sousa / Especial para O Liberal

No Pará, a bioeconomia ganha cada vez mais espaço como alternativa para transformar a riqueza da floresta em renda e inovação. O conceito, baseado no uso sustentável da biodiversidade para gerar produtos de maior valor, pode ter na 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a ser realizada em novembro de 2025 em Belém, uma vitrine e consolidação. Pequenos negócios já mostram como esse caminho é possível.

Muito antes de existir uma política de bioeconomia, o Pará já via iniciativas surgirem de forma quase silenciosa entre comunidades extrativistas, cooperativas e pequenos empreendedores. Eram homens e mulheres que trabalhavam com o que a floresta oferecia: castanha, cupuaçu, borracha e óleos naturais, mas quase sempre vendiam seus produtos em estado bruto, com margens mínimas de lucro e pouca voz para negociar preços justos. O economista e consultor de empresas Nélio Bordalo Filho lembra da ACOSPER (Cooperativa dos Trabalhadores Agroextrativistas do Oeste do Pará), criada em 1995 por seringueiros, pescadores e pequenos agricultores de áreas como Lago Grande e da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns. 

VEJA MAIS

image Programa Startup Pará busca inovações em bioeconomia, tecnologia da informação e IA
Em Belém, programação começa neste sábado (6)

image Bioeconomia já movimenta R$ 9 bilhões no Pará e pode crescer com a COP 30
Estudo aponta que o setor pode gerar mais de 6.500 empregos no estado até 2050

“Políticas públicas melhoraram o ambiente, pois ampliaram a capacitação, criaram instrumentos de articulação e abriram canais de financiamento específicos. Isso reduz assimetrias de informação e aumenta a capacidade de pequenas empresas de atender padrões de mercado. Porém, a competitividade frente a grandes players ainda é condicionada a três fatores críticos: escala de produção, qualidade/regularidade de fornecimento e acesso a mercados com certificações.”

Politica Estadual visa impulsionar a bioeconomia

Com o objetivo de colocar a sociobioeconomia no centro do desenvolvimento regional, o Governo do Pará criou o Plano Estadual de Bioeconomia (PlanBio) e o seu Comitê Executivo. A iniciativa busca orientar a transição para uma economia de baixas emissões, resiliente às mudanças climáticas e geradora de impactos positivos em áreas sociais, ambientais e econômicas. A meta estabelecida é ousada: elevar a participação da bioeconomia para 4,5% do PIB estadual até 2030.

O economista e consultor de empresas, Nélio Bordalo Filho, acredita que cosméticos e a gastronomia são os segmentos com maior probabilidade de projeção internacional de curto a médio prazo, enquanto fármacos e parte do artesanato tendem a crescer mais no médio a longo prazo. “Grandes empresas conseguem logística, certificação e marketing em escala, que são vantagens que pequenos empreendedores só superam com arranjos coletivos através de cooperativas ou associações.”

Para tentar impulsionar quem pretende crescer na bioeconomia, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará (Sebrae-PA) criou o programa Inova Amazônia que oferece capacitação, mentorias, conexão com mercados e investidores, além de apoio financeiro aos empreendedores selecionados de até R$39 mil.

“A bioeconomia é uma das grandes apostas do Sebrae Pará para o desenvolvimento sustentável da Amazônia e o potencial desse segmento ganha ainda mais relevância com a realização da COP 30 em Belém. A realização da conferência coloca o Brasil e especialmente a Amazônia no centro das discussões globais sobre transição ecológica, justiça climática e novos modelos econômicos. O Sebrae enxerga a bioeconomia como um setor em plena expansão capaz de gerar emprego, renda e inclusão social a partir do uso sustentável da biodiversidade”, conta Renata Batista, gerente da Unidade de Sustentabilidade e Inovação do Sebrae-PA.

Em Santarém, no oeste do Pará, uma fábrica de biojoias surge com foco na utilização de insumos da floresta amazônica, adquirindo sementes para a produção de biojoias, uma prática que não apenas preserva a biodiversidade, mas também promove a sustentabilidade ambiental. A empreendedora Natashia Santana conta que teve apoio do Sebrae para consolidar seu negócio.

image A startup surgiu em 2023 destacando os traços tapajônicos (Arquivo Pessoal / Natashia Santana)

“Um dos principais parceiros é o Sebrae, que tem nos ajudado realizando cursos e mentorias. Eu não tenho dúvida que é possível empreender com sustentabilidade, diante de um negócio que fala da floresta em pé, dos povos que vivem aqui e ainda tendo renda, sendo um negócio lucrativo. A dois meses conseguimos ser contemplados com uma bolsa empreendedor do Sebrae, isso tem aumentado a compra de sementes e dá um gás na produção.”

A startup surgiu em 2023 destacando os traços tapajônicos e já possui um site de e-commerce, além da venda dos produtos na Amazon e Mercado Livre. O negócio foi selecionado também para ser incubado pela incubadora Intap da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) que tem o objetivo de explorar práticas de produção. 

Apoio institucional para novos negócios 

“O Negócios de Impacto Socioambiental (NISA) é uma iniciativa do Sebrae Pará que visa identificar, apoiar e acelerar negócios que gerem impacto positivo no meio ambiente e na sociedade sem abrir mão da sustentabilidade financeira. Inclusive, no Pará atua de forma estratégica para fortalecer o ecossistema da bioeconomia amazônica, valorizando empreendimentos que utilizam recursos de forma ética, sustentável e inovadora. Entre os negócios que apoiamos estão empreendimentos de biocosméticos, fitoterápicos, biojoias e negócios gastronômicos”, explica Renata.

image Muitos negócios nascem do esforço individual ou coletivo (Ivan Duarte / O Liberal)

Mas empreender no Brasil, e especialmente na Amazônia, ainda é um grande desafio. Muitos negócios nascem do esforço individual ou coletivo, mas enfrentam obstáculos como falta de acesso a crédito, burocracia, carência de assistência técnica e dificuldade para alcançar mercados mais amplos. Irsangela Figueiredo, que também trabalha com biojóias, em Belém, conta que teve apoio do marido e da mãe para iniciar o negócio, mas tem dificuldade na linha de financiamento e em um ponto fixo para exposição dos produtos. No entanto, mostra otimismo com a realização da COP 30 e acredita que esse seja o momento para valorizar os produtos da Amazônia.

“O microempreendedor ainda tem dificuldades, nosso trabalho não parece ser muito visível, temos pouco apoio, mas queria muito que fossemos vitrine na COP 30. Hoje, em média, tenho um rendimento mensal que fica acima de R$4 mil reais.”

Visibilidade na COP 30

A fábrica de biojoias de Santarém vai estar presente durante a COP 30, em Belém, expondo seus produtos por meio de parcerias. “Vamos está na COP em parceria com o Mercado Livre, também no espaço do Sebrae que será uma vitrine de vendas e no museu do artesanato. Fomos selecionados e a expectativa é que esse seja um momento para dar visibilidade aos empreendedores daqui”, conta Natashia Santana. 

O Sebrae-PA vai criar também a E-Zone, que será um espaço com diversas iniciativas para demonstrar o potencial do empreendedorismo brasileiro para o mundo. O local, que ficará sediado na Praça Dorothy Stang, no bairro da Sacramenta, ficará a poucos metros da Green Zone e Blue Zone, onde acontecerão os grandes debates sobre o clima. A ideia é que o espaço tenha loja institucional, loja colaborativa, área com iniciativas de bioeconomia e espaço para apresentações culturais. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

bioeconomia

COP 30 pode marcar virada histórica da bioeconomia paraense

Pequenos negócios já mostram como esse caminho é possível

28.09.25 9h30

Sabor amazônico

Chocolate do Pará pode chegar ao nível de refinamento do europeu; entenda

Pará se consolida como polo de cacau e chocolate fino, e ainda com sustentabilidade, produtores apontam os caminhos

27.09.25 16h15

Dinheiro na conta

Saiba de que países vem o investimento direto no Brasil; EUA lideram

Paraísos fiscais figuram entre os principais locais de origem

26.09.25 17h27

Infância Perdida

Pará registra mais de 144 mil casos de trabalho infantil no último ano

Aproximadamente 34% dos casos se enquadram nas piores formas desse tipo de exploração

26.09.25 16h48

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

CONCURSOS DE EDUCAÇÃO

Brasil tem 25 concursos abertos de educação com salários de até R$ 10 mil; confira as vagas

Vagas estão distribuídas em todas as regiões do país e contemplam desde professores e técnicos até especialistas em educação, com salários que podem ultrapassar R$ 10 mil.

22.09.25 7h15

ROTA DO COMBU

Lançamento da Rota Combu nesta terça reforça turismo sustentável e cultura local na ilha de Belém

Nova rota turística integra 14 empreendimentos locais e se destaca pela promoção de experiências autênticas com foco em sustentabilidade, bioeconomia e preservação ambiental.

23.09.25 18h38

OBRAS PARALISADAS

Pará tem 24,4% de obras de transporte paralisadas com R$ 600 milhões de recursos federais investidos

Quase 900 obras estão paradas no estado, sendo 20 apenas no setor de transporte, que já consumiram R$ 600 milhões em recursos federais; conforme setores produtivos, impacto afeta mobilidade, economia e atratividade para novos investimentos.

21.09.25 8h15

SUBIU

Gás de cozinha tem alta de 4% em Belém, dizem revendedores

Além do peso no bolso, os comerciantes do setor comentam a dificuldade em conscientizar os consumidores, que não entendem os reajustes

23.09.25 7h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda