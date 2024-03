Conta de luz deve ficar mais barata em 2024

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), aprovou, nesta terça-feira (5), os valores extras e as regras para o acionamento das bandeiras tarifárias. Com a medida, o preço pago pelos consumidores cairá em todos os patamares, com redução de até 36,9%.

A maior redução foi na bandeira amarela, com valor adicional saindo de R$ 2,99 para R$ 1,88 a cada 100 kWh (quilowatt-hora) consumidos. A vermelha patamar 1 terá uma queda de 31,3%. Já o valor da vermelha 2 deve ser reduzido em 19,6%. A verde continuará sem cobrança.

Os novos valores passam a valer a partir de 1º de abril deste ano. Cada bandeira é acionada conforme a geração de energia. Os valores das bandeiras para 2024 foram debatidos em consulta pública, iniciada em agosto de 2023. Depois do recebimento de 49 contribuições, a área técnica manteve os preços propostos inicialmente para apreciação da diretoria da agência.

As negras para o acionamento das bandeiras também serão alteradas. Será considerado o acionamento de térmicas fora da ordem de mérito pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE).

Isso será feito de acordo com o patamar de despacho, seguindo os seguintes percentuais:

• verde: com até 32% do parque térmico acionado;

• amarela: com 53% do parque térmico acionado;

• vermelha 1: com 66% do parque térmico acionado;

• vermelha 2: com 77% do parque térmico acionado