Conta de energia ficará mais cara em junho

A partir de junho a conta de energia elétrica dos paraenses ficará mais cara, atingindo a taxa mais alta de cobrança, a bandeira vermelha patamar 2, em que a população passará a pagar R$ 6,24 para cada 100 KwH consumidos, segundo divulgou na última sexta-feira, 28, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O motivo dessa mudança de bandeiramento é o período de estiagem no qual os principais reservatórios elétricos do País se encontram com os mais baixos níveis de capacidade. Isso efetivamente quer dizer que há uma redução na geração das usinas hidroelétricas, sendo necessário o acionamento de mais usinas térmicas, a energia mais cara utilizada.

No Pará, esse aumento acontece no mesmo momento em que se inicia o verão amazônico - conhecido por marcar as temperaturas mais altas de todo o ano - e as pessoas fazem uso de ar-condicionados e ventiladores mais constantemente para amenizar o calor.

O presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Pará (Cosepa), Carlindo Lins, 73, explica que o uso das tarifas é uma forma que o Governo utiliza para alertar a população a reduzir o consumo de energia de forma que não seja preciso uma intervenção mais drástica, como o racionamento em todo o País ou parte dele. “Em tese, o Governo sobe o preço para que a população tenha um maior controle, essa é a finalidade, para não acontecer o mesmo que houve em 2001, quando a energia teve que ser racionada, porque não tinha o suficiente para fornecer para todo o País. Então onde não se está querendo chegar é no racionamento, para isso, sobe-se o preço da energia, para que a população passe a ter um controle maior do seu consumo. Cada um dando a sua pequena contribuição, talvez vá compensar essa diferença que está aí hoje pendente, evitando que se chegue numa situação mais desfavorável”, explica Carlindo.

Dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (Ccee) apontam uma alta de 14% no consumo de energia no Pará - o equivalente a 2.737 megawatts médios do Sistema Interligado Nacional (SIN) -, na primeira quinzena de maio, na comparação com o mesmo período do ano passado. O Estado registra a maior taxa da região Norte e está acima da média nacional, que é de 10,5%. A pesquisa indica um aumento constante no consumo paraense há mais de seis meses e revela que esses resultados foram influenciados pelo aumento do consumo do segmento de Metalurgia e Produtos de Metal, que representa 44% do total do consumo do Estado e cresceu 32% no período. Os cinco maiores consumidores livres do Pará consumiram, em média, 20% a mais na comparação de abril de 2021 com 2020.

Águeda Costa, professora de geografia, recentemente se aposentou e viu a sua conta de energia aumentar agora que passa mais tempo em casa. Com o aumento da tarifa de energia elétrica ela se vê sem muitas opções para reduzir ainda mais seu consumo. “Entendo as questões climáticas que contribuem para o aumento da tarifa na energia elétrica, porém no atual contexto é bem complicado, porque estamos atravessando uma crise econômica grave, principalmente no aumento do preço da cesta básica, gás e gasolina, o que irá afetar ainda mais o orçamento familiar. Com a chegada do verão isso complica ainda mais em nossa cidade, não tem mais onde evitarmos o consumo diário”, afirma a professora.

Laís Pantoja, 25, é advogada e está trabalhando de home office durante a pandemia, conta que já adotava medidas para reduzir o consumo doméstico desde quando passou a trabalhar de casa e, consequentemente, consumir mais energia. "Eu passo o dia inteiro em casa, eu trabalho de casa, eu estudo em casa, então o que eu faço é tirar da tomada todos os eletrodomésticos e eletroeletrônicos que não estão sendo usados, porque já me informaram que quando aquele produto não estiver ligado, o ideal é seja retirado da tomada para não ficar passando energia. Quando eu saio dos cômodos, desligo imediatamente as luzes e o ventilador. Eu fico sempre atenta também se tem algum eletrodoméstico muito velho para trocar, porque eles também consomem muita energia e cada aparelho tem sua tomada própria para evitar consumo excessivo", comenta Laís.

Com o aumento da tarifa de energia elétrica no País, a advogada já está pensando em novas maneiras de reduzir ainda mais seu consumo diário. “Antigamente, eu ligava o ar-condicionado às 22h e desligava às 03h, mas agora a minha estratégia vai ser ligar o ar apenas na hora que eu deitar para dormir. Essa é uma forma que a gente tá pensando em fazer para ter alguma economia, já que o ventilador não dá para abdicar dele no verão aqui de Belém, relata a jovem.

De acordo com especialistas, pequenas mudanças nos hábitos domésticos podem gerar uma boa redução na conta de energia. Os grandes vilões da fatura de luz são: o chuveiro elétrico e o ar-condicionado. É o que aponta a distribuidora de energia no Pará, Equatorial Energia, que separou algumas dicas importantes para reduzir o consumo, sem deixar de lado o conforto de aparelhos que ajudam a amenizar o calor intenso do período. “Nós sabemos que o verão aqui no Pará tem tido temperaturas cada vez mais altas, e com a família em casa, fica ainda mais difícil reduzir o consumo. Por isso, nossa orientação é que se inicie com mudanças simples, como apagar a luz ao sair de um cômodo, até que se torne rotina. Aos poucos, insira novos hábitos para que toda a família coopere com a mudança”, indica o Gerente da área de relacionamento com o cliente da Equatorial Pará, Gilliard Vaz.

Ar-condicionado:

-Utilizá-lo sempre com as portas e janelas fechadas para manter a temperatura e evitar que o ar frio se dissipe.

-Deve-se regular a temperatura do aparelho para a média de 22º e preferir os aparelhos que tenham a tecnologia inverter, que faz disparos automáticos do motor conforme a necessidade do ambiente.

-O filtro do ar deve estar sempre limpo, pois muitas impurezas se acumulam no local, o que acaba sobrecarregando o equipamento e, consequentemente, exigindo mais energia para o funcionamento.

Confira outras dicas que também podem ajudar na redução do consumo diário de energia:

- Evite dormir com a televisão ligada;

- Troque as lâmpadas fluorescentes pela versão de LED;

- Dê preferência aos equipamentos com etiqueta A do Selo Procel, que são os mais econômicos da categoria;

- Desligue ou tire da tomada os eletrodomésticos que não estiverem em uso;

- Não utilize a parte traseira do refrigerador para secar panos e roupas e o mantenha distante da parede, conforme instruções do manual;

- Evite abrir e fechar a porta da geladeira muitas vezes, e evite colocar comidas quentes

- Utilize a capacidade máxima da máquina de lavar.

-Evite ligar a máquina de lavar e o ferro de passar roupas o tempo todo, acumule uma grande quantidade de peças para lavar e passar de uma só vez.