Consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda abre nesta terça-feira (23)

A consulta ao lote residual de restituição ao Imposto de Renda do mês de abril estará disponível a partir das 10h desta terça-feira (23). A Receita Federal informou que serão contemplados 353.348 contribuintes, entre prioritários e não prioritários, no dia 30 deste mês.

O valor total a ser restituído é de R$ 457.737.780,06. A disponibilidade dos valores deve ser verificada por meio da página da Receita, na seção “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

Em casos de pendência na declaração, é possível realizar a retificação. A consulta também pode ser feita por meio do aplicativo da receita para tablets e smartphones.

VEJA MAIS

Do total disponibilizado, o governo informou que R$ 381.694.119,54 são referentes ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade. Entre eles, idosos, que tenham alguma deficiência (física ou mental) e cuja maior fonte de renda seja o magistério. Ainda, os que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix.

O pagamento do crédito será realizado na conta bancária informada na declaração. Se o resgate não for feito, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. É o caso de quando o contribuinte informa uma conta que foi desativada.

Nessas situações, o contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento BB.