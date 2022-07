Consulta ao 3º lote do IR 2022 deve ser liberada nesta sexta-feira (22); saiba como consultar

A partir desta sexta-feira (22), a Receita Federal deve abrir a consulta relativa ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022. Os recursos relativos a esse lote serão corrigidos pela taxa Selic. As informações são da Folhapress.

A taxa Selic está em 13,25% ao ano, após a última alta feita pelo Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, em 15 de junho. Então, a Receita divulgará o índice de correção para esse lote de restituição, além da quantidade de contribuintes contemplados e até quando a declaração precisa ter sido enviada para conseguir entrar nesse pagamento, no caso de contribuintes não prioritários.

Enquanto a consulta, que costuma constar a partir das 10h no site da Receita ou pelo Portal e-CAC, deve ser aberta nesta sexta-feira, o dinheiro deve ser depositado na próxima sexta-feira (29), na conta informada pelo trabalhador ao declarar o Imposto de Renda ou pelo Pix, se foi a opção do contribuinte.

Como consultar se será contemplado no 3º lote?

A consulta ao lote de restituição é feita pela internet, no site da Receita Federal ou no Portal e-CAC, que é o Centro de Atendimento Virtual do fisco. Para consultar por meio do e-CAC, é preciso ter senha gov.br, que reúne vários serviços do governo federal.

Acesse o Portal e-CAC e vá em "Entrar com gov.br"

Na página seguinte, informe o CPF e vá em "Continuar"

Depois, digite a senha e vá em "Entrar"

Em "Serviços em destaque", vá em "Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)"