Confira os preços das passagens intermunicipais neste Recírio

Em comparação com o fim de semana de Recírio do ano passado, apenas os custos das passagens de ônibus para Mosqueiro não tiveram reajustes, segundo o levantamento sobre os custos dos transportes realizadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), no Terminal Rodoviário de Belém, divulgada nesta sexta-feira (22).

Com a possibilidade de um fim de semana prolongado devido ao ponto facultativo do Recírio, da próxima segunda-feira (25), a procura pelos serviços de transporte, principalmente rodoviário, deve ser intensa. Segundo a pesquisa do Dieese, as passagens da linha urbana para Mosqueiro, gerenciada pela Prefeitura de Belém, não tiveram reajustes nos últimos 12 meses, com tarifa atual de R$ 5,80. No entanto, a mesma passagem na linha intermunicipal, operada pela empresa Coopetpan, tem um custo maior, com o valor de R$ 12.

A pesquisa também analisou os custos das passagens para os municípios mais procurados e os principais destinos com balneários do Estado, entre eles, Abaetetuba, custando R$ 26; Bragança, custando R$ 49; Cametá, R$ 45; Capanema, R$ 40; Castanhal, R$ 16; Colares, R$ 26,46; Marudá, R$ 32; Salinas, R$ 50; São Caetano, R$ 28,25; Vigia, R$ 23,35; e Marabá, R$ 106; Tucuruí, R$ 100 para passagem diurna e R$ 109 para passagem noturna.

Já os custos com o transporte interestadual está cerca de 4,1% mais caro em comparação com o mesmo período do ano passado, o reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) em 23 de fevereiro deste ano.

Por outro lado, segundo o Dieese, os custos para quem optar pelo transporte particular serão maiores que os analisados no mesmo período do ano passado, devido, principalmente, às altas nos preços dos combustíveis.

Com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo do último fim de semana, o litro da gasolina vendida nos postos de combustíveis de Belém estava custando em média R$ 6,315, com preços variando entre R$ 6,179 a R$ 6,499. O litro do óleo diesel estava custando em média R$ 5,390, com menor preço encontrado a R$ 5,190 e o maior a R$ 5,699. Já o litro do etanol era encontrado em média a R$ 5,847, com o menor preço a R$ 5,599 e o maior, R$ 6,199.