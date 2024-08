Confira dicas para levar sua pequena ou média empresa para o mundo digital

Em um mundo cada vez mais digital, estar presente na internet acaba sendo de grande importância para garantir o sucesso e até a sobrevivência de pequenas e médias empresas.

Atualmente, cerca de 60% das PMEs brasileiras possuem alguma presença digital, seja em sites, redes sociais ou plataformas de e-commerce. Esse número aumentou consideravelmente durante a pandemia de Covid-19, o que obrigou os empreendedores a se reinventarem.

Em 2020, o e-commerce no Brasil cresceu quase 74% segundo o índice MCC-ENET do Comitê de Métricas da Câmara Brasileira de Economia Digital. Os dados mostram que durante a pandemia, empresas que se adaptaram ao ambiente digital não apenas sobreviveram, mas também aumentaram suas vendas e conquistaram novos clientes.

Confira abaixo algumas dicas para levar sua empresa para o mundo digital:

Tenha um site

Ter um site é fundamental para a transição de uma empresa offline para o ambiente online, servindo como a vitrine digital da empresa. Embora as redes sociais sejam importantes, elas são complementares e não substituem a necessidade de um site, que é de propriedade do negócio e permite controle total sobre conteúdo e regras de uso.

Um site profissional é o primeiro passo crucial para estabelecer uma presença online eficaz e atrair clientes, funcionando como uma plataforma para concretizar negócios.

Invista em Marketing Digital

Como complemento, existem estratégias de Marketing Digital que ajudam a convidar pessoas para conhecer a versão online da sua empresa. Contar com uma agência de marketing digital pode ser essencial para compreender o mercado onde sua empresa online precisa se destacar.

Crie conteúdo nas redes sociais

As redes sociais são de extrema importância para divulgação do trabalho e interação com o público consumidor. Pelo Facebook e/ou Instagram, por exemplo, você pode interagir com o público, com testes e postagens que chamam a atenção. Existem muitas possibilidades para criar um plano de ação de marketing digital eficiente.

Faça o cadastro no Google Meu Negócio

O Google Meu Negócio é uma ferramenta essencial para você cadastrar a sua empresa e oferecer informações completas aos clientes que usam o buscador ou o Google Maps.

Sabe quando você busca por um restaurante ou uma loja no Google e como resultado da busca você vê uma espécie de cartão do estabelecimento com fotos, telefone, rotas, entre outras informações? Então, é isso!

Entre os dados que vão ficar em destaque no Google Meu Negócio, estão os seguintes:

Endereço

Site

Horário de funcionamento

Telefone

Comentários e avaliações de clientes

Além disso, tem mais um dado positivo sobre essa ferramenta do Google: é grátis e fácil de se configurar.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)