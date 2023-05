‘Conexão Mercado’ entrevista Claudio Batista, CEO e fundador da Jurunense Home Center

Empreendedorismo, gestão, liderança foram os assuntos da conversa entre o CEO e fundador da Jurunense Home Center, Claudio Batista, e a jornalista e colunista do Grupo Liberal, a apresentadora do “Conexão Mercado”, Bel Soares. O bate-papo vai ao ar, nesta quarta-feira (17), na plataforma LibPlay, do portal OLiberal.com.

No episódio, o empresário conta como passou de uma empresa com um funcionário para uma rede que está entre as maiores do segmento de material de construção e home center. Ele compartilhou também quem são seus mentores, deu dicas de livros, e falou sobre também sobre marketing.

“Falei um pouco da minha história, das estratégias de marketing, da expansão da Jurunense. Nosso intuito foi passar o que a gente vive ali no dia a dia para inspirar quem está no ramo empresarial ou quer empreender. Entendo que dividir isso com as pessoas é uma contribuição que posso dar para a sociedade”, diz Batista.

Claudio Batista iniciou o seu negócio há 17 anos, com 18 anos de idade e hoje, a Jurunense se estabelece como o Maior Home Center do Norte do Brasil, contando com 7 lojas físicas, incluindo uma mega loja de 6.000m² em Belém, trazendo um conceito totalmente inovador. A rede conta hoje com mais de 560 funcionários, além de site e aplicativo próprio, e vem seguindo em constante crescimento sob sua gestão.

“Batista se tornou referência quando o assunto é gestão, liderança e empreendedorismo. Tem uma história super interessante e até motivadora, pois, abriu uma empresa com um funcionário que se tornou uma das maiores em seu segmento. Além do mais, sabe da importância de compartilhar conhecimento e faz isso através das suas redes sociais e de sua participação quando lhe convidam para participar de videocast como foi o caso do Conexão Mercado. Posso dizer que foi uma aula”, comenta Bel Soares.