Conexão Mercado: Série traz espécies da Amazônia; Congresso de Medicina e Inovação abre inscrições

A vida pulsa na Amazônia: Com o apoio da VALE, o Grupo Liberal, lançou uma série especial, homônima ao título desta nota, de conteúdo multiplataforma com reportagens, vídeos e podcasts sobre seis espécies do bioma amazônico.

Cerpa Export: A primeira cerveja premium do Brasil, agora na versão chopp, teve seu pré-lançamento em evento somente para convidados. A Cerpa Export já está disponível nos principais restaurantes da cidade e do país.

Home Center: A Jurunense inaugurou sua maior unidade, trata-se do Home Center localizado na Br-316 que conta com tudo que o consumidor precisa para construir e montar sua casa. Claudinho Batista, Ceo do Grupo, participou do videocast Conexão Mercado e contou a novidade.

Congresso Amazônico: O Centro Universitário FIBRA, está com as inscrições abertas para o Congresso Amazônico de Medicina e Inovação em Saúde. Para participar basta acessar o site www.fibrapara.edu.br

Futebol Feminino: Para reforçar o apoio ao futebol feminino no Brasil, a Visa anunciou que irá equiparar o investimento que foi destinado à Copa do Mundo no Catar de 2022 a Copa do Mundo feminina. O torneio que começa em 20 de julho, e terá um mês de duração, será protagonista de ações da marca para promover a visibilidade da modalidade.

