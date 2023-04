Conexão Mercado recebe líderes do Grupo Mulheres do Brasil

O lançamento do Núcleo local do Grupo Mulheres do Brasil em Belém, que ocorre ainda esta semana, foi o tema do novo episódio do videocast “Conexão Mercado”. O programa vai ao ar nesta quarta-feira, 26, na plataforma LibPlay, do portal OLiberal.com. A apresentadora do videocast, a jornalista e colunista do Grupo Liberal, Bel Soares, conversou com duas líderes do programa, a executiva Neuza Rodrigues e a advogada criminalista Bruna Koury.

O Grupo Mulheres do Brasil tem uma atuação consolidada desde 2020 na região, incentivando a transformação social a partir do protagonismo feminino. Mas a implantação oficial do Núcleo local em Belém se dará nesta quinta-feira, 27, por meio de reunião híbrida que conectará, simultaneamente, oito cidades, incluindo Belém, com a central, em São Paulo, onde estará a presidente do Grupo, a empresária Luiza Helena Trajano.

“Como profissional e, sobretudo, como mulher, me senti honrada em receber as lideranças femininas do Núcleo de Belém do Grupo Mulheres do Brasil, que tem como líder a Luiza Helena Trajano, uma referência tão forte para nós mulheres. Sem contar que o grupo visa, independentemente da profissão ou meio social, colocar a mulher no protagonismo, incentivando, inclusive, o aumento de mulheres em cargos eletivos na política. O Conexão Mercado está de portas abertas para o projeto”, resumiu a apresentadora e jornalista Bel Soares.

O Núcleo em Belém é comandado por três líderes, que são a executiva Neuza Rodrigues, a advogada criminalista Bruna Koury e a professora e pesquisadora da Universidade Federal do Pará (UFPA), Marilena Loureiro. Entre os objetivos do grupo estão o diálogo com autoridades, empresários locais e a sociedade civil, para fomentar projetos que visem o empreendedorismo e o protagonismo feminino e a transformação social.

“Foi muito importante para nós, do Grupo Mulheres do Brasil, participarmos desse debate, do Grupo Liberal abrir as portas para nós, pois, hoje, o Conexão Mercado, além de favorecer o empreendedorismo, facilitar as trocas, divulgar o que está acontecendo no mercado, contribui para o networking e agrega parcerias. É de fundamental importância, ainda mais nesse formato de videocast”, pontuou a executiva Neuza Rodrigues.

“A nossa ida ao Conexão Mercado foi um momento muito feliz para nós, porque é um bate-papo no qual se fala sobre negócios, mercado, empreendedorismo, e uma das bandeiras do Grupo Mulheres do Brasil é o empreendedorismo feminino, para que a mulher seja a protagonista da sua história, então, tem tudo a ver, falar sobre empoderamento feminino e como isso pode mudar a nossa cidade e o nosso País”, concluiu a advogada Bruna Koury.

