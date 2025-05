Conectarh Brasil 2025: evento nacional sobre RH ocorre nesta terça-feira, 20, em Belém

Nesta terça-feira, 20, Belém torna-se a sede das discussões sobre inovação em Recursos Humanos (RH) e Departamento Pessoal (DP) com a realização do Conectarh Brasil 2025. O evento, que é promovido pela Sólides, empresa líder em soluções de gestão de pessoas para pequenas e médias empresas, acontece no Hotel Sagres das 8h às 17h, reunindo profissionais da área e empreendedores para debater os principais desafios e tendências do setor.

A programação do Conectarh Brasil inclui palestras, painéis e momentos de networking, abordando temas como transformação digital no RH, inteligência comportamental nas empresas e estratégias para atração e retenção de talentos. O evento já percorreu várias capitais brasileiras, e hoje, Belém integra este circuito, tornando-se uma delas, igual a São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió, Manaus e Goiânia. A expectativa é de que mais de 3.500 participantes sejam impactados em todas as etapas do evento.

Como dito anteriormente, as atividades do Conectarh Brasil ocorrem das 8h às 17h, e os participantes receberão certificado de participação. As inscrições foram realizadas previamente através do site oficial do evento.

Sobre a empresa Sólides

A Sólides é uma empresa de tecnologia, líder no Brasil na Gestão de Pessoas de pequenas e médias empresas. Ela oferece soluções inovadoras e metodologias exclusivas que ajudam na atração, desenvolvimento e retenção de talentos, reduzindo assim a taxa de rotatividade nas empresas e aumentando as vantagens competitivas dos negócios. Em 2022, a companhia recebeu o maior aporte já feito em uma HR Tech na América Latina, de R$ 530 milhões, liderado pelo fundo Warburg Pincus e, no mesmo ano, expandiu seu negócio com a compra do Tangerino, uma solução completa para automação de processos de Departamento Pessoal.

Em abril de 2024, adquiriu a Folha de Pagamento Digital, se consolidando como a one stop shop das PMEs e, em setembro do mesmo ano, comprou o RHGestor para fortalecer as médias empresas do país. Atualmente, contabiliza mais de 35 mil clientes, totalizando mais de oito milhões de vidas impactadas pela plataforma e desponta na liderança do grupo de empresas de alto crescimento no Brasil.