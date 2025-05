Quase metade dos brasileiros prefere o trabalho híbrido, aponta estudo da Sólides

Um levantamento realizado pela Sólides, empresa de tecnologia líder no Brasil em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs), apontou que o modelo híbrido é o formato de trabalho ideal para 48% dos brasileiros. A pesquisa faz parte do Panorama de Empregabilidade 2025, estudo realizado em parceria com a Offerwise, e destaca a crescente valorização da flexibilidade por parte dos profissionais.

Apesar de 55% dos respondentes ainda estarem em regime presencial, a preferência pelo trabalho híbrido supera os outros formatos. O modelo remoto foi o segundo mais citado como ideal (29%), seguido pelo presencial (23%).

VEJA MAIS

Entre os que escolhem o híbrido, a maioria prefere uma rotina com mais dias no escritório: 34% optam por quatro dias presenciais, 33% por três dias, 20% por dois e apenas 13% gostariam de comparecer apenas um dia por semana. “Hoje, as empresas precisam olhar para o indivíduo de forma completa: não basta oferecer um bom salário. É preciso entender o perfil de cada colaborador e desenhar experiências mais alinhadas com seus valores e expectativas”, afirma Ana Cláudia Peixoto, gerente de RH da Sólides.

A pessoa certa no lugar certo

Compreender o perfil do candidato é outro fator-chave para uma contratação mais assertiva. Soluções como o profiler, tecnologia da Sólides baseada em inteligência comportamental, ajudam as empresas a mapear o perfil de candidatos e colaboradores de forma rápida e precisa, garantindo a pessoa certa no lugar certo.

Combinando propósito, cultura organizacional e ferramentas estratégicas de gestão de pessoas, os negócios aumentam seu poder de atração e retenção de talentos com mais performance e menos rotatividade.

“O profiler permite que o RH vá além do currículo e entenda, de fato, quem é aquele profissional, quais são seus motivadores e como ele pode performar melhor dentro da cultura da empresa”, explica Ana Cláudia.

Benefícios que fazem sentido

Outro ponto de destaque do estudo é a valorização de benefícios adaptados à realidade dos colaboradores. Entre os mais citados estão saúde mental, horários flexíveis, trabalho remoto e programas de desenvolvimento. “É a combinação de um bom pacote com uma cultura forte e coerente que faz a diferença na hora de atrair e reter os melhores talentos”, completa a executiva.

Com base em mais de mil entrevistas, o Panorama de Empregabilidade 2025 traz um diagnóstico completo das expectativas do mercado de trabalho para o próximo ano.

Sobre a Sólides

A Sólides é uma empresa de tecnologia, líder no Brasil na gestão de pessoas de pequenas e médias empresas. A companhia oferece soluções inovadoras e metodologias exclusivas que ajudam na atração, desenvolvimento e retenção de talentos, reduzindo a taxa de rotatividade e aumentando as vantagens competitivas dos negócios.

Em 2022, recebeu o maior aporte já feito em uma HR Tech na América Latina, R$ 530 milhões — liderado pelo fundo Warburg Pincus - e, no mesmo ano, expandiu seu negócio com a compra do Tangerino, solução completa para automação de processos de departamento pessoal. Em abril de 2024, adquiriu a Folha de Pagamento Digital, se consolidando como a one stop shop das PMEs e, em setembro do mesmo ano, comprou o RHGestor para fortalecer as médias empresas do país. Atualmente, contabiliza mais de 35 mil clientes, totalizando mais de oito milhões de vidas impactadas pela plataforma e desponta na liderança do grupo de empresas de alto crescimento no Brasil.