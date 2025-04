Belém recebe evento nacional sobre inovação em RH e Departamento Pessoal

A capital paraense será um dos pontos de parada da nova temporada do Conectarh Brasil, evento itinerante promovido pela Sólides, empresa de tecnologia líder em soluções de gestão de pessoas para pequenas e médias empresas. A edição em Belém está marcada para o dia 22 de maio e pretende reunir profissionais de Recursos Humanos, Departamento Pessoal e empreendedores para discutir os principais desafios e tendências do setor.

O encontro, que integra um circuito nacional com passagens por outras nove capitais brasileiras, traz uma programação intensa com palestras, painéis e momentos de networking, além de ativações especiais para os participantes.

Entre os temas abordados estão a transformação digital no RH, a importância da inteligência comportamental nas empresas, além de estratégias para a atração e retenção de talentos — assuntos que ganham cada vez mais relevância diante dos altos índices de rotatividade nas empresas brasileiras.

“O objetivo do Conectarh é democratizar o acesso às melhores práticas em gestão de pessoas. Trazer essa discussão para Belém é reconhecer a força e o potencial dos profissionais da região Norte”, afirma Rafael Kahane, CMO da Sólides.

Conectarh tem a finalidade de democratizar o acesso às melhores práticas em gestão de pessoas (Divulgação/Sólides)

Evento já passou por outras capitais

Criado em 2023, o Conectarh Brasil já percorreu cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió, Manaus e Goiânia, impactando milhares de profissionais com conteúdo de alto nível técnico e prático.

A edição de 2025 expande o alcance do projeto e, segundo a organização, deve alcançar mais de 3.500 participantes em todas as etapas do circuito.

Sobre a Sólides

A Sólides é uma empresa de tecnologia, líder no Brasil na Gestão de Pessoas de pequenas e médias empresas. A companhia oferece soluções inovadoras e metodologias exclusivas que ajudam na atração, desenvolvimento e retenção de talentos — reduzindo a taxa de rotatividade e aumentando as vantagens competitivas dos negócios. Em 2022, recebeu o maior aporte já feito em uma HR Tech na América Latina, R$ 530 milhões — liderado pelo fundo Warburg Pincus - e, no mesmo ano, expandiu seu negócio com a compra do Tangerino, solução completa para automação de processos de Departamento Pessoal. Em abril de 2024, adquiriu a Folha de Pagamento Digital, se consolidando como a one stop shop das PMEs e, em setembro do mesmo ano, comprou o RHGestor para fortalecer as médias empresas do país. Atualmente, contabiliza mais de 35 mil clientes, totalizando mais de oito milhões de vidas impactadas pela plataforma e desponta na liderança do grupo de empresas de alto crescimento no Brasil.

Serviço

Conectarh Brasil – Edição Belém

Data: 22 de maio de 2025

Horário: das 8h às 17h

Inscrições: acesse o site