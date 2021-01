Tribunal Regional do Trabalho seleciona estagiários de nível superior

O processo seletivo do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) vai preencher vagas do quadro de estagiários de nível superior. As inscrições e a prova online poderão ser realizadas gratuitamente, no período de 13 a 30 de janeiro deste ano.

Podem participar estudantes dos cursos de administração, arquitetura e urbanismo, biblioteconomia, ciência da computação (e afins, com duração mínima de quatro anos), ciências contábeis, comunicação social (publicidade e jornalismo), design gráfico, direito, engenharia civil, engenharia elétrica, estatística, história e pedagogia, todos em Belém. Há ainda vagas para direito em Ananindeua, Belém, Castanhal, Macapá, Marabá, Parauapebas, Redenção, Santa Izabel do Pará, Tucuruí e Xinguara; e de administração, ciência da computação (e afins, com duração mínima de 4 anos) em Macapá.

A inscrição no processo seletivo deve ser feita pelo site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), acesando as seções "Estudantes", lista de "Processos Seletivos", encontrar a logo do "Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região" e o link para o edital e inscrição. Além da prova objetiva, haverá, posteriormente, entrevista e avaliação de habilidades.

Há alguns requisitos para participar do processo, como: estar regularmente matriculado e com frequência efetiva em instituições de ensino, públicas ou privadas, de educação superior reconhecidas pelo Ministério da Educação e que mantenham convênio com o CIEE; não estar estagiando em outro órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, bem como em empresa privad; ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país; não ter sido exonerado a bem do serviço público; estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos, e das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos; não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos no TRT8; estar cursando do 4º ao 8º período para cursos de 10 semestres, e do 3º ao 6º período para cursos de 8 semestres.

A bolsa-estágio para o nível superior é de R$ 750, podendo sofrer alterações conforme disponibilidade orçamentária do órgão. O valor do auxílio transporte será concedido conforme os dias estagiados, tomando-se como referência o custo da passagem de ida e volta dos trechos. O estágio não contempla outros benefícios, tais como auxílio alimentação, auxílio-saúde e similares.

Serviço

Processo seletivo para estagiários do TRT8

Inscrições e prova: de 13 a 30/01, pelo site

Taxa: gratuita

Salário: R$ 750, mais auxílio transporte