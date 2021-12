Tribunal de Justiça do Pará faz última chamada do ano para estágio

O Tribunal de Justiça do Estado fez a última chamada do ano para aprovados e aprovadas no Processo de Recrutamento e Seleção para estágio de níveis médio e superior. Mais 68 inscritos foram convocados nesta sexta-feira, 17. As estudantes e os estudantes têm até dois dias úteis para manifestar interesse na vaga, a partir da data da publicação da chamada e do encaminhamento do e-mail de convocação enviado pela Secretaria de Gestão de Pessoas. Confira a lista de convocação.

A Secretaria do TJPA solicita que a documentação exigida para inclusão no programa de estágio, prevista no item 9.7 do Edital 01/2021 – SGP, seja encaminhado para o e-mail convocacao.tjpa@proativadopara.com.br, em formato PDF, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da confirmação do interesse no estágio.

Para as candidatas e candidatos com necessidades especiais, o laudo médico, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, deverá ser juntado aos documentos. Não sendo comprovada a situação, a pessoa figurará somente na condição de classificação geral.

Caso os prazos sejam encerrados em dia não útil, o mesmo será transferido para o dia útil subsequente. O não comparecimento no prazo previsto acarretará a eliminação no Processo Seletivo.

A Coordenadoria de Estágio informa ainda que todos devem ficar atentos aos seus e-mails cadastrados, assim como às publicações do Diário da Justiça. Apenas as pessoas convocadas devem entregar documentos.

Outras informações podem ser adquiridas através dos telefones (91) 3252-8018 / 8020.