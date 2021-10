Secult abre concurso para a contratação temporária de 13 servidores

O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) publica, nesta quinta-feira (7), no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021 – PSS, para a contratação temporária de 13 servidores que deverão ocupar os cargos de nível médio e superior. A jornada de trabalho será de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais, em horário estabelecido de acordo com a necessidade da Secretaria.

As vagas serão para os cargos de assistente administrativo (nível médio), técnico em gestão cultural (arquiteto), técnico em gestão de infraestrutura (engenheiro civil), técnico em gestão pública (contador), distribuídas em ampla concorrência, candidatos indígenas, negros e Pessoa com Deficiência (PCD).

Para todos os cargos, o certame será composto das seguintes das seguintes fases: inscrição, de caráter habilitatório; análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório, e entrevista individual, com apresentação da documentação anexada no momento da inscrição, de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições serão realizadas exclusivamente no site, no horário de 00h00min do dia 14 de outubro de 2021 às 23h59min do dia 15 de outubro de 2021.O resultado preliminar da segunda fase será divulgado no dia 27 de outubro. No dia 28, os candidatos poderão fazer a interposição de recurso contra resultado preliminar da segunda fase. A divulgação do resultado definitivo da segunda fase ocorrerá no dia 05 de novembro. As entrevistas serão realizadas no período de 8 a 12 de novembro. O resultado definitivo do exame deverá ocorrer no dia 27 de novembro.

O edital completo do PSS está disponível no mesmo endereço de inscrição, assim como no site da Secult. O prazo de vigência do contrato temporário é de 12 meses, podendo ser prorrogável por igual período, a critério da Administração.