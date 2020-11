Santa Casa contrata com salários a partir de 1.858,41; acesse

A Fundação Santa Casa do Pará está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado (PSS), disciplinado pelo Decreto nº 1.741, de 19 de abril de 2017, para contratação em caráter temporário. O objetivo é selecionar candidatos, a fim de desempenharem as funções no hospital.

As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente no site da Sipros, de 30 de novembro a 1º de dezembro de 2020. Todas as informações referentes ao certame constam no Edital, no referido endereço eletrônico. O salário é de 1.858,41, mais benefícios. Acesse o edital aqui.

As vagas, com nível superior, para a contratação são: Médico Pediatra (02 vagas), Médico Pediatra - com área de atuação em Neuropediatria (01 vaga), Médico-Terapia Intensiva Pediátrica (01 vaga), Médico do Trabalho (01 vaga), Médico Cardiologista - com área de atuação em Ecocardiografia (01 vaga), Médico Radiologista (01 vaga), Médico-Terapia Intensiva Adulto (01 vaga), Médico - com área de atuação em Auditoria Médica (01 vaga), Administrador - com área de atuação em Gestão Financeira (01 vaga), Administrador - com área de atuação em Gestão Hospitalar (01 vaga) e Engenheiro de Produção (01 vaga).