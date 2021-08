Processo Seletivo: Funbosque oferta 198 vagas para profissionais de todos os níveis em Belém

Foi publicado, no Dário Oficial do Município de Belém de quarta-feira (18), o edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais para trabalhar na Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira (Funbosque). As inscrições estão sendo feitas via internet. Elas tiveram início nesta quinta-feira (19) e terminam ainda hoje.

Conforme o edital, são 78 vagas para professor licenciado pleno (ensino superior); 26 para demais funções (ensino superior); 42 para nível médio e 74 para trabalhadores com nível fundamental. Os salários variam de R$ 2.174,00 a R$ 7.090,95. Dependendo do cargo, o contratado pode receber ainda gratificações fixas e gratificação de tempo integral.

A sede da Funbosque fica localizada na avenida Nossa Senhora da Conceição s/n, Bairro São João do Outeiro, Ilha de Caratateua. Segundo o edital, o processo seletivo terá três fases: inscrição; análise curricular; comprovação dos dados informados na inscrição e entrevista. Conforme o cronograma publicado no edital, um resultado preliminar da inscrição já deve sair nesta sexta-feira (20).

Do total de vagas ofertadas a cada função, 5% serão destinadas às Pessoas com Deficiência. Os profissionais aprovados vão assinar contrato de regime temporário e serão convocados para atuar na Sede, na Casa Escola da Pesca e Unidades Pedagógicas da Funbosque na região das ilhas, visando atender exclusivamente à necessidade temporária e de excepcional interesse público.