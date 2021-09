Prefeitura de Belém fará concurso público ainda neste ano

Serão publicados os editais, até a primeira semana de outubro, para concursos das secretarias municipais de Administração (Semad) e Educação (Semec) contemplando diversas categorias profissionais nos níveis fundamental, médio e superior. A realização dos certames foi anunciada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad).

Os concursos haviam sido adiados devido à pandemia da covid-19. A Semad já se reuniu com a banca organizadora, o Instituto AOCP, solicitando providências para a realização do certame.

As pessoas que se inscreveram no concurso que foi adiado em 2020 já terão garantia de inscrição para os próximos concursos, com editais publicados em outubro.

Foi definido também a instituição da comissão para cada concurso. A comissão da Semad é composta por onze pessoas, um presidente, que é servidor, seis membros que são da Sesma, Semec e Semad e cinco suplentes com membros da Semec,Semad e Sesma.

Para o concurso da Semec, a comissão é composta pela presidente, que é uma servidora da Semad, três membros: dois da Semec e um da Semad, três suplentes: um da Semad e dois da Semec.

Cabe à comissão dos concursos acompanhar o passo a passo para a realização dos certames, julgar casos omissos, contraditórios ou obscuros e coordenar as atividades necessárias para o bom andamento dos concursos.

A comissão definirá, juntamente com a empresa executora dos certames, ajustes contratuais decorrentes de outros itens que passam a ser incorporados na realização do concurso, como os cuidados voltados para a biosegurança dos candidatos.

A secretária municipal de Administração, Jurandir Novaes, reitera o compromisso da Prefeitura de Belém em realizar os concursos, adiados em 2020. "Os concursos serão realizados em datas diferentes, porque têm todo o trabalho de reorganização do espaço, de recomposição das condições para que seja realizado com segurança. Será aberta a inscrição para todos que desejarem se inscrever e será garantido os direitos dos que se inscreveram", ressalta.

Lista dos cargos

Semad

Auxiliar de administração (Aux. 19)

Assistente de administração (NM 03)

Administrador (NS 01)

Arquiteto (NS 02)

Assistente social (NS 03)

Contador (NS 11)

Engenheiro civil (NS15)

Estatístico (NS37)

Jornalista (NS 23)

Médico Veterinário (NS 25).

Semec

Professor Licenciado Pleno (MAG 04)

Pedagogia, Magistério para educação Infantil e séries iniciais do ensino Fundamental, área de atuação: Educação infantil.

Professor Licenciado Pleno (MAG 04)

Pedagogia, Magistério para educação Infantil e séries iniciais do ensino Fundamental e/ou Educação para Jovens e adultos

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Língua Portuguesa

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Matemática

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – História

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Geografia

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Inglês

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Artes visuais, Música, Dança, Teatro ou Educação

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Ciências

Professor Licenciado Pleno (MAG 04) – Educação Física

Técnico Pedagógico (MAG 08)