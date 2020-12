Polícia Civil inscreve até fevereiro em concurso, com salários de até R$ 18 mil

A Polícia Civil do Pará (PCPA) divulgou concurso público recentemente, com 1.088 vagas em cargos de inspetor, escrivão, papiloscopista e delegado de polícia, sendo reservadas 57 vagas (5%) aos candidatos portadores de deficiência.

O primeiro edital (01/2020) dispõe de 823 vagas abertas em três carreiras, sob regime estatutário, sendo 506 oportunidades para o cargo de investigador de Polícia Civil (IPC), 252 vagas para escrivão de Polícia Civil (EPC) e 65 para papiloscopista (PAP). As três funções exigem curso superior em qualquer área de formação, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B para o cargo de investigador. O salário inicial é de R$ 6.893,57.

Já o segundo edital (02/2020) oferece 265 vagas apenas para o cargo de delegado de Polícia Civil (DPC), que exige curso superior de bacharel em Direito, comprovado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), acompanhado do histórico escolar. O salário inicial dos delegados será de R$ 18.050.

Para as duas seleções, as inscrições seguem até 4 de fevereiro de 2021, podendo ser feitas neste site. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 70 para os cargos de investigador, escrivão e papiloscopista e no valor de R$ 140 para delegado. O candidato poderá fazer a inscrição para mais de um cargo, desde que a prova objetiva seja realizada em dias distintos.

O concurso será composto por diversas etapas, envolvendo prova objetiva e discursiva, de caráter classificatório e eliminatório; prova de capacitação física, de caráter eliminatório; exame médico, de caráter eliminatório; exame psicológico, de caráter eliminatório; investigação criminal e social, de caráter eliminatório; prova objetiva e peça processual, de caráter classificatório e eliminatório, somente para delegado; curso de formação profissional da Polícia Civil, de caráter classificatório e eliminatório, com duração de até 680 horas-aula, distribuídas em aulas teóricas e práticas, bem como em estágios supervisionados nos órgãos policiais; curso de formação será realizado pela Academia de Polícia Civil, em suas instalações, no município de Marituba.

As provas objetivas serão realizadas nas cidades de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém no dia 21 de março para o cargo de delegado e 28 de março para as demais funções. a confirmação da data e as informações sobre local e horário serão divulgadas no site www.institutoaocp.org.br e no cartão de informação do candidato a partir de 10 de março. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Serviço:

Inscrições: até 04/02, neste site

Taxa: R$ 70 (investigador, escrivão e papiloscopista) ou R$ 140 (delegado)

Salário: entre R$ 6.893,57 e R$ 18.050

Vagas: 1.088