Pará abre quase 650 vagas para servidores temporários; veja os órgãos com PSS em andamento

Quatro órgãos do Estado estão ofertando 648 vagas de trabalho temporário, por meio de processos seletivos simplificados (PSS), com salários que variam de R$ 1.100,00 a R$ 2.809,37. Em dois deles, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA) e Polícia Civil do Pará, as inscrições são gratuitas e começam nesta segunda-feira, exclusivamente pelo Sistema Eletrônico de Processo Seletivo Simplificado (Sipros - www.sipros.pa.gov.br). Além desses, a Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV) e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) também farão seleção, com inscrições iniciando nesta terça-feira (5), para o Gaspar Vianna, e no próximo dia 13 para a Seel.

No caso da Polícia Civil, estão sendo ofertadas 47 vagas temporárias para as áreas de informática, destinadas a profissionais de níveis médio e superior. A remuneração para os cargos de nível médio será de R$ 1.100,00, enquanto para os profissionais com nível superior será de de R$ 1.560,76. Haverá acréscimo de gratificação para todos os cargos, que têm jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. As inscrições terminam nesta terça-feira (05). A seleção do processo seletivo será para os seguintes cargos: 01 para Técnico em Gestão de Informática - Analista de Sistemas, 03 para Técnico em Gestão de Informática – Desenvolvedor, 02 para Técnico em Gestão de Informática - Analista de Redes, 01 para Técnico em Gestão de Informática - Engenheiro de Dados, 01 para Técnico em Gestão de Informática - Analista de Banco de Dados, 39 - para Assistente de Informática, sendo 24 para Assistente de Informática - Técnico em Manutenção de Computadores, 11 para Assistente de Informática - Técnico em Rede de Computadores, 02 para Assistente de Informática - Técnico em Telecomunicações e 02 para Assistente de Informática - Técnico em Eletrônica.

Semas

Já as inscrições para a Semas podem ser feitas até quinta-feira (7). No órgão, estão sendo ofertadas 233 vagas, para todos os níveis de escolaridade. As contratações temporárias serão para os municípios de Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Paragominas, Redenção e Santarém. A jornada de trabalho para todos os cargos será de 30 horas semanais. Entre os cargos estão os de técnico em gestão de meio ambiente (meteorologia, engenharia sanitária, agronomia, engenharia florestal, engenharia ambiental, engenharia de produção, engenharia de pesca, engenharia de minas, engenharia elétrica, engenharia química, pedagogia, administração, serviço social, ciências sociais, ciências biológicas, geologia e Rede de Computadores), os de gestão de infraestrutura (arquitetura e engenharia elétrica), os de gestão pública (administração, ciências contábeis, secretariado executivo, ciências econômicas, estatística e comunicação social) e os de gestão de informática (rede de computadores, sistemas de informação, engenharia da computação e ciência da computação) com remuneração de R$ 2.809,37, mais benefícios. Também haverá oportunidades para assistente administrativo, assistente de infraestrutura, assistente de informática, motorista e auxiliar operacional, com vencimento base de R$1.100,00, mais benefícios.

Gaspar Viana

Nos dias 5 e 6 de outubro, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV), para o preenchimento de 361 vagas temporárias, destinadas para profissionais de nível médio e superior. O vencimento base varia de R$1.100,00 até R$ 1.858,41, mais Gratificações e mais Auxílios, com jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Seel

Na Seel são sete vagas para profissionais de educação física e dança, com salário de R$ 1.560,76. O PSS visa ao preenchimento de sete vagas nas Usinas da Paz localizadas nos bairros da CABANAGEM e ICUÍ. A jornada de trabalho dos contratados será de 06 horas diárias totalizando 30 horas semanais de trabalho, com possibilidade de desempenho das atividades em finais de semana, conforme a necessidade das USINAS. As inscrições serão realizadas no período de 13 a 14 de Outubro de 2021