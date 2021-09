Organização abre processo seletivo de trainees exclusivo para negros

A Yduqs, uma organização que atua no setor de educação do Brasil, abriu inscrições para o Programa Trainee 2022 exclusivamente para candidatos autodeclarados pretos e pardos. Serão ofertadas vagas para diversas áreas de formação, destinadas a concluintes ou recém-formados - entre dezembro de 2017 e dezembro de 2021 - de qualquer região do Brasil, desde que tenham mobilidade e disponibilidade para viagens ao longo do programa. Até o dia 30 de setembro, os interessados poderão fazer cadastro na plataforma da Empodera, consultoria especializada em desenvolvimento de programas de diversidade e inclusão, pelo site.

O programa de Trainee 2022 da Yduqs busca desenvolver jovens talentos, que passarão por treinamento, integração, desenvolverão atividades nas Unidades, e terão a oportunidade de tocar um projeto de alta relevância e impacto para a organização. Os profissionais selecionados irão trabalhar em uma das áreas da própria companhia, em projetos ligados ao ensino das operações presenciais, transformação digital e em áreas do corporativo. Pedro Henrique de Souza, participante da última seleção do Programa de Trainee, em 2021, destaca a importância da educação e da oportunidade que está tendo na Cia.

“Eu acredito na educação transformadora e, como trainee, estou tendo a oportunidade de me desenvolver e ter contato com a alta liderança da companhia. O programa é desafiador e nos leva a pensar em ideias fora da caixa, sempre nos incentivando a crescer como profissional. Muito bacana por parte da Yduqs criar um programa exclusivo para pretos e pardos”, destaca Pedro.