Novo concurso da Força Aérea Brasileira tem remuneração inicial de R$ 3.825

O novo concurso público da Força Aérea Brasileira vai preencher 231 vagas para o estágio de adaptação à graduação de sargento da Aeronáutica de 2022. Como ocorre anualmente, a edição do concurso deste ano também exige limite de idade e o curso ocorrerá na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) de Guaratinguetá-SP. Para participar da seleção, o candidato não deve ter menos de 17 anos e não pode completar 25 anos de idade até o dia 31 de dezembro de 2022, ano da matrícula. Há ainda a exigência de ensino médio e de curso técnico, dependendo da especialidade a que concorre.

As especialidades abertas no concurso deste ano são administração (60), enfermagem (48), informática (38), eletrônica (32), eletricidade (20), obras (12), laboratório (8), radiologia (5), pavimentação (4) e topografia (4). Do total de vagas, 47 ficam reservadas para os candidatos negros. Após concluir o estágio com aproveitamento, o aluno é promovido à graduação de terceiro-sargento, com remuneração inicial de R$ 3.825, e será distribuído e classificado em alguma das organizações do Comando da Aeronáutica localizadas em todo o território nacional, de acordo com a necessidade da administração.

As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira, 11 de janeiro, até as 15h do dia 10 de fevereiro, pelo site. O valor da taxa de inscrição será de R$ 60. O processo de seleção dos inscritos terá várias etapas de avaliação, incluindo as provas escritas, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação de condicionamento físico, prova prática da especialidade, procedimento de heteroidentificação complementar e validação documental.

As provas escritas serão realizadas no dia 25 de abril, nas cidades de Belém (PA), São Luís (MA), Recife (PE), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Santa Maria (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Boa Velho (RO).

Já o teste de condicionamento físico, que avalia padrões individuais de resistência e vigor físico, por meio de exercícios definidos e fixados em Instruções do Comando da Aeronáutica, de modo a comprovar não existir incapacitação para o Serviço Militar nem para as atividades previstas no estágio, medirá flexão e extensão dos membros superiores com apoio de frente sobre o solo (26 repetições para homens e 16 repetições para mulheres), flexão do tronco sobre as coxas (42 repetições para homens e 34 repetições para mulheres), salto horizontal (1,8 metro para homens e 1,4 metro para mulheres), corrida em 12 minutos (2.250 metros para homens e 1.850 metros para mulheres).

