Instituto de Letras e Comunicação abre duas vagas para professor-substituto

Um novo edital de processo seletivo simplificado da Universidade Federal do Pará (UFPA) vai preencher, por tempo determinado, duas vagas de professor-substituto no Instituto de Letras e Comunicação (ILC), em Belém, e no campus universitário de Salinópolis.

As vagas são para as seguintes disciplinas: química geral e engenharia química (1), com graduação em química, engenharia química ou áreas afins, com pós-graduação; língua inglesa e suas literaturas (1), com graduação em letras - língua inglesa ou em letras - língua inglesa com mestrado em letras, linguagem, linguagem aplicada, teoria da literatura e literatura.

O salário dos professores varia entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21, dependendo da titulação do candidato contratado. As inscrições devem ser feitas a partir desta segunda-feira, 18 de janeiro, até as 18h do dia 27 de janeiro, pelo site, com pagamento de taxa no valor de R$ 80.

O processo seletivo contará com prova escrita eliminatória e classificatória, prova didática e julgamento de títulos. As provas serão realizadas em data, horário e local a serem posteriormente divulgados pela UFPA. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito a inscrição no processo seletivo desde que as atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Fica ainda assegurada a inscrição de candidatos negros, sendo reservado 20% das vagas que surgirem durante a validade do processo seletivo. O prazo de validade do processo seletivo será de até dois anos.

Serviço

Processo seletivo simplificado da UFPA

Inscrições: de 18/01 a 27/01, pelo site

Taxa: R$ 80

Salário: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21

Vagas: 2