Hospital de Clínicas abre processo seletivo a partir desta quinta-feira, 14; acesse

A Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV) divulgou edital de abertura de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais de várias áreas. O certame vai preencher 24 vagas, distribuídas entre as funções de nível médio/técnico e superior.

O certame compreenderá as seguintes fases para todos os níveis de escolaridade: inscrição, de caráter habilitatório; análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório; entrevista, de caráter eliminatório e classificatório. A convocação para esta última fase será limitada ao quantitativo de duas vezes o número de vagas de cada função.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros), do governo do Estado.

Os candidatos interessados poderão se inscrever entre os dias 15 e 18 de janeiro de 2021.

O vencimento-base é de R$ 1.045,00 a R$ 1.858,41, podendo ser acrescido de outras vantagens legais.

O prazo de vigência do contrato temporário será de 12 meses, podendo ser prorrogável por igual período, se houver necessidade de manutenção para atendimento do interesse público do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

Entre as vagas, cargos para enfermeiro, fisioterapeuta, médico, auxiliar administrativo, motorista e técnico de enfermagem.