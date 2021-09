Empresa Atacadista abre quase 300 vagas de emprego em Belém

A empresa “Assaí Atacadista” está com 296 vagas abertas de emprego em Belém. As oportunidades foram criadas para compor o quadro de funcionários da nova loja que será inaugurada nos próximos meses na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Castanheira.

Os interessados em trabalhar na empresa devem se cadastrar exclusivamente no site do Assaí até o dia 12 novembro. O processo seletivo será totalmente online devido às medidas de prevenção contra a Covid-19 para garantir a segurança dos colaboradores e clientes da rede, por essa razão, é importante que os dados cadastrais estejam atualizados. A seleção online permitirá ao candidato acompanhar a evolução do processo com mais facilidade e rapidez por meio da plataforma.

A remuneração e o pacote de serviços oferecidos pela empresa é compatível com o mercado. Além disso, a rede possui um plano estruturado de carreira e busca investir na capacitação e desenvolvimento profissional dos colaboradores.

Todas as vagas são efetivas e abrangem diferentes áreas. Alguns dos postos dos setores oferecem funções técnicas, operacionais e de liderança, como chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha, açougueiro, auxiliar de açougue, entre funções que também incluem oportunidades para pessoas com deficiência.